Drei Stunden lang müssen seine Fans warten. Es treten Menschenrechtler auf, ein Model, ein belgischer Minister, italienische Politikerinnen. Es kommt ein junger Mann auf die Bühne, der als Augenzeuge von Massakern berichtet. Dann noch eine Olympia-Teilnehmerin, ein Rapper, eine Pop-Sängerin. Aber die 250 000 Menschen, die an diesem Nachmittag auf die Münchner Theresienwiese gekommen sind – sie wollen eigentlich ihn sehen: Reza Pahlavi, Sohn des 1979 in Iran von der Macht vertriebenen Schahs. 47 Jahre später sieht der Kronprinz seine Stunde gekommen. Er will das Mullah-Regime stürzen, aus dem Exil zurück und das Land übergangsweise führen.