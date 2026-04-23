Die Frage, wer in diesem Land wie mächtig ist, stellt sich für Iranerinnen und Iraner manchmal schon auf dem Weg zur Arbeit. Menschen, die kürzlich ausgereist sind, erzählen von den vielen neuen Checkpoints, auch innerhalb der Städte, und den Bewaffneten dort. Wer genau diese sind, ist oft unklar. Nicht nur Iraner seien das, auch Araber, heißt es. Vermutlich schiitische, proiranische Milizionäre aus dem Irak.
Krieg in NahostWer regiert Iran?
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Die Revolutionsgarde, so heißt es, kontrolliert das Land – aber in Konkurrenz zu Politikern in Zivil. Wie gespalten das Regime in Teheran wirklich ist und was das für die Gespräche mit den USA bedeutet.
Von Raphael Geiger, Istanbul
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