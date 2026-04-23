Die Frage, wer in diesem Land wie mächtig ist, stellt sich für Iranerinnen und Iraner manchmal schon auf dem Weg zur Arbeit. Menschen, die kürzlich ausgereist sind, erzählen von den vielen neuen Checkpoints, auch innerhalb der Städte, und den Bewaffneten dort. Wer genau diese sind, ist oft unklar. Nicht nur Iraner seien das, auch Araber, heißt es. Vermutlich schiitische, proiranische Milizionäre aus dem Irak.