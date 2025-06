Inzwischen kokettiert US-Präsident Donald Trump mit einem Machtwechsel im Iran: Auf seiner Plattform Truth Social schreibt er: „Wenn die derzeitige iranische Führung nicht in der Lage ist, Iran wieder großartig zu machen, warum sollte es dann nicht einen Regime Change geben?“

Seit längerem ins Gespräch bringt sich der älteste Sohn des 1979 im Zuge der Islamischen Revolution vertriebene Schahs Reza Pahlavis. Der 64 Jahre alte, einst designierte Kronprinz, behauptet, die Islamische Republik sei am Ende. Jetzt müsse sich das Volk erheben, „um diesem Albtraum ein Ende zu bereiten“. Auch die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi sieht ein nahes Ende des Mullah-Regimes.

Aber wie geeint ist die iranische Opposition? Was könnte auf das Mullah-Regime folgen, falls es denn fallen sollte? Etwa 80 Prozent der Iraner lehnen das Regime ab, sagt der deutsch-iranische Politologe Ali Fathollah-Nejad. Er ist Gründer und Direktor des Think Tanks „Center for Middle East and Global Order“ in Berlin. Die starke Demokratiebewegung werde vom Regime zunehmend unterdrückt und der Krieg mit Israel biete dazu einen neuen Anlass.

Weitere Nachrichten: Prekäre humanitäre Situation in Gaza; Pistorius will Wehrpflicht ermöglichen; Nato-Staaten wollen Beiträge auf fünf Prozent des BIP erhöhen.

Zum Weiterlesen:

Hier finden Sie den Link zum Buch von Ali Fathollah-Nejad „Iran – Wie der Westen seine Werte und Interessen verrät“: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/iran-wie-der-westen-seine-werte-und-interessen-verrat/978-3-351-04249-3

