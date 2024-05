Der renommierte iranische Regimekritiker und Politologe Sadegh Sibakalam muss eine mehrmonatige Haftstrafe im berüchtigten Ewin-Gefängnis im Norden Teherans antreten. Nach Angaben des Justizportals Misan liefen gegen ihn drei Anklagen, unter anderem wegen Verbreitung unbewiesener Angaben in sozialen Medien sowie Propaganda gegen das islamische System. Der 75-Jährige wurde in allen Anklagepunkten verurteilt und zu je 18, 12 und 6 Monaten Haft verurteilt. Zuerst müsse er die 18-monatige Haftstrafe absitzen, so der Misan-Bericht. Sibakalam ist seit Jahren ein scharfer Kritiker des islamischen Systems. Nach der Frauenbewegung und den Massenprotesten 2022 trat er noch öfter in Erscheinung und schrieb regimekritische Analysen in den sozialen Medien. Er führte auch Interviews mit ausländischen Medien, unter anderem auch mit Oppositionssendern im Ausland. Kontakte mit diesen Sendern sind im Iran absolut verboten.