Im Nordwesten Irans gab es am Sonntag einen Zwischenfall mit einem Helikopter, in dem Staatspräsident Ebrahim Raisi gesessen haben soll. Laut iranischen Staatsmedien war zunächst unklar, ob Raisi bei dem Unfall zu Schaden kam. Ebenfalls an Bord war den Angaben zufolge der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian. Einige Medien berichten von einer "harten Landung", auch Innenminister Ahmed Vahidi benutzte dieser Formulierung, in anderen Medien war von einem "Absturz" die Rede. Wie es dazu kam, ist bislang nicht bekannt.