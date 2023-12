Von Alex Rühle, Stockholm

Der schwedische EU-Beamte Johan Floderus soll ein Spion sein: Am vergangenen Samstag wurde er in Teheran angeklagt, im Auftrag Israels Informationen über die militärischen Aktivitäten Irans gesammelt zu haben. Die iranische Nachrichtenagentur Fars behauptet, Floderus habe sich an "subversiven Projekten" beteiligt, sei "gegen die Islamische Republik aktiv" gewesen und habe enge Kontakte zu "Agenten des zionistischen Regimes" gehabt. Er ist nun wegen "Korruption auf Erden" angeklagt, wofür man in Iran zum Tode verurteilt werden kann.