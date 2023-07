In Iran wurden die Prozesse gegen zwei preisgekrönte Journalistinnen fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag stand am Dienstag die prominente Journalistin Nilufar Hamedi, 30, vor einem Revolutionsgericht in Teheran, berichtete die Zeitung Shargh unter Berufung auf ihren Ehemann. Sie wurde vor rund zehn Monaten zu Beginn der Proteste festgenommen. Laut Shargh wird nach dem zweiten und letzten Prozesstag das Urteil erwartet. An diesem Mittwoch ist die zweite Verhandlung ihrer Kollegin Elaheh Mohammadi geplant. Beide waren im Herbst unter den ersten, die vom Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini berichteten, der eine große Protestwelle auslöste. Man wirft ihnen Kooperation mit fremden Geheimdiensten und Propaganda gegen den Staat vor. Die Prozesse finden hinter verschlossen Türen statt, vor einem berüchtigten Revolutionsgericht, dessen der Vorsitzende Richter Abolghassem Salawati verhängte mehrere Todesurteile gegen Demonstranten.