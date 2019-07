19. Juli 2019, 18:53 Uhr Iran Provokationen am Persischen Golf

Teheran weist die Behauptung Donald Trumps zurück, die USA hätten eine iranische Drohne in der Straße von Hormus zerstört. Beweise sollen bald folgen.

Von Paul-Anton Krüger

Iran stellt sich unwissend. "Alle Drohnen im Persischen Golf und in der Straße von Hormus sind nach ihren Überwachungs- und Kontrollmissionen sicher zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt", sagte am Freitag der Sprecher des iranischen Militärs, Brigadegeneral Abolfazl Shekarchi. Es gebe auch keine Berichte über eine "operative Reaktion" der USS Boxer. Am Abend zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, eine iranische Drohne habe sich dem Kriegsschiff in der Straße von Hormus auf weniger als einen Kilometer genähert und sei nach mehreren ergebnislosen Warnungen zerstört worden.

Das Pentagon bestätigte den Vorfall, der sich am Donnerstagvormittag ereignet habe. Laut US-Militärquellen habe es sich um eine relativ kleine Drohne gehandelt, die mit elektronischen Gegenmaßnahmen unschädlich gemacht worden sei. Unklar sei, ob das unbemannte Fluggerät bewaffnet war. Die USS Boxer habe sich in internationalen Gewässern befunden. Dagegen schrieb Irans stellvertretender Außenminister Abbas Araghchi auf Twitter süffisant, er fürchte, das Schiff habe versehentlich eine eigene Drohne abgeschossen. Die Revolutionsgarden kündigten an, Aufnahmen von der Boxer zu veröffentlichen, die Trumps Aussagen als Lügen entlarven würden. Das bestätigte zumindest indirekt, dass die Garden eine Drohne nahe dem Schiff hatten fliegen lassen.

Eine Marine-Mission soll Handelsschiffen Begleitschutz bieten

Es ist der jüngste in einer Reihe von Vorfällen in der Golfregion, wo die Spannungen zwischen den USA und Iran seit Wochen groß sind. Ungewöhnlich an der Episode ist vor allem, dass der US-Präsident persönlich zu Beginn einer Pressekonferenz mit dem niederländischen Premier Mark Rutte darauf einging und von der "jüngsten in einer Serie von provokativen und feindlichen Handlungen gegen Schiffe in internationalen Gewässern" nannte. Er verband dies mit einem Aufruf an andere Länder, die Bemühungen der USA um die Sicherheit der Schifffahrt in dem Seegebiet zu unterstützen. Die USA wollen dort eine internationale Marine-Mission organisieren, die Handelsschiffen Begleitschutz bieten soll.

Iran hatte am Donnerstag Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie Schnellboote der Revolutionsgarden den Tanker Riah umkreisen und festsetzen. Iran wirft der 12 Seeleute umfassenden ausländischen Mannschaft vor, sie habe sich am Schmuggel von Treibstoff für Schiffe beteiligt. Schiff und Besatzung wurden festgesetzt und ein Verfahren eingeleitet. Iran hatte gedroht, ein britisches Schiff aufzubringen, nachdem London vor Gibraltar einen von Iran genutzten Supertanker hatte stoppen lassen, weil er gegen Syrien-Sanktionen der EU verstoßen haben soll.

Gibraltar verlängerte am Freitag den Arrest des Schiffes, der Grace 1, bis 30. August. Der Chef der Regierung von Gibraltar, Fabian Picardo, sagte am Freitag, er habe sich privat mit dem iranischen Außenminister Mohammed Jawad Sarif getroffen. Das Treffen am Mittwoch in London sei "konstruktiv und positiv" verlaufen.

In den vergangenen Tagen hatte es intensive diplomatische Bemühungen gegeben, bislang jedoch ohne greifbare Erfolge. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich eingeschaltet. Seine Bemühungen werden aber erschwert durch die Festnahme der französisch-iranischen Akademikerin Fariba Adelkhah durch die Revolutionsgarden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich am Freitag besorgt ob der Spannungen am Golf. Sie rief dazu auf, nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Sie halte es "für sinnvoll", wenn Iran die Verpflichtung aus dem Atomabkommen wieder einhalten würde, "um auch ein Zeichen guten Willens an die internationale Staatengemeinschaft zu senden". Merkel sagte aber auch, dass die USA das Atomabkommen verlassen hätten.