Die Proteste in der iranischen Hauptstadt Teheran gegen die Wirtschaftsmisere richten sich Berichten zufolge zunehmend auch gegen die politische Führung des Landes. Zugleich weiten sie sich auf andere Städte des Landes aus, wie Augenzeugen erzählten. Demnach kam es etwa bereits in Großstädten wie Isfahan und Kerman sowie auf der Insel Gheschm zu Kundgebungen. Auch Studentengemeinschaften haben angekündigt, sich den Protesten anzuschließen. Es gehe bei den Demonstrationen auch um „grundsätzliche politische Fragen“, hieß es. In der südöstlichen Stadt Kerman riefen Demonstrierende am Montag nach Angaben von Augenzeugen Parolen gegen das islamische System und forderten grundlegende politische Veränderungen. Die Behörden setzten demnach verstärkt Polizei- und Sicherheitseinheiten ein. Die Angaben der Augenzeugen lassen sich bislang nicht unabhängig überprüfen.