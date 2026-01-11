Kaum noch Nachrichten gelangen aus Iran in die Welt, das Regime der Islamischen Republik hat das Internet flächendeckend abschalten und die Telefonleitungen kappen lassen. Auf dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr kommunizieren können, keine Bilder und Videos von den Protesten mehr ins Netz stellen und nicht mehr dokumentieren, was auf den Straßen des Landes geschieht.