Seit Ende vergangenen Jahres demonstrieren Hunderttausende Menschen in Iran. Menschenrechtsorganisationen zufolge haben Sicherheitskräfte bereits Hunderte Demonstranten getötet und Tausende festgenommen. Doch die Proteste eskalieren weiter.
DemonstrationenWas steht derzeit in Iran auf dem Spiel?
Lesezeit: 5 Min.
Bringen die Demonstranten das Regime wirklich ins Wanken? Ist Trumps Androhung von Militärschlägen ernst gemeint? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Protesten in Iran.
Von Reymer Klüver und Leopold Zaak
Iran:„Anders als früher wollen die Leute eine richtig große Veränderung sehen“
Der iranische Filmemacher Jafar Panahi hat in seiner Heimat Berufsverbot. Während es in Teheran wieder schwere Unruhen gibt, kommt sein neuer Film „Ein einfacher Unfall“ in die Kinos. Eine Begegnung mit einem, der trotzdem in sein Land zurückkehren will.
