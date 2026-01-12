Iran : „Anders als früher wollen die Leute eine richtig große Veränderung sehen“

Der iranische Filmemacher Jafar Panahi hat in seiner Heimat Berufsverbot. Während es in Teheran wieder schwere Unruhen gibt, kommt sein neuer Film „Ein einfacher Unfall“ in die Kinos. Eine Begegnung mit einem, der trotzdem in sein Land zurückkehren will.