Das Momentum scheint erst einmal vorbei zu sein. Es gibt offenbar keine neuen Demonstrationen in Iran gegen das Regime, sofern man das von außen sicher sagen kann. Das Internet wird immer noch vom Regime in Teheran gesperrt, nur über wenige Satellitenverbindungen gelangten während der vergangenen Tage Bilder von Protesten und Toten nach draußen.
Krise in IranAlle warten, ob Trump Iran angreift
Lesezeit: 3 Min.
Das Regime in Teheran scheint die Proteste mit massiver Gewalt vorerst unterdrückt zu haben. Wie reagiert jetzt der US-Präsident? Auch seine Verbündeten am Golf sind nervös.
Von Bernd Dörries, Beirut
Freiheitskampf:An meine Freunde in Iran, an das iranische Volk
Statt Whatsapp-Nachrichten, die nicht ankommen, ein Brief an die Menschen in Iran. Einer, der ihren großen Mut preist und den schrecklichen Kleinmut des Westens voller Scham beim Namen nennt.
Lesen Sie mehr zum Thema