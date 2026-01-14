Zum Hauptinhalt springen

Krise in IranAlle warten, ob Trump Iran angreift

Lesezeit: 3 Min.

In vielen Städten weltweit solidarisieren sich Menschen mit den Demonstranten in Iran – wie hier in Mailand vor dem US-Konsulat.
In vielen Städten weltweit solidarisieren sich Menschen mit den Demonstranten in Iran – wie hier in Mailand vor dem US-Konsulat. (Foto: Foto: Claudia Greco/REUTERS)

Das Regime in Teheran scheint die Proteste mit massiver Gewalt vorerst unterdrückt zu haben. Wie reagiert jetzt der US-Präsident? Auch seine Verbündeten am Golf sind nervös.

Von Bernd Dörries, Beirut

Das Momentum scheint erst einmal vorbei zu sein. Es gibt offenbar keine neuen Demonstrationen in Iran gegen das Regime, sofern man das von außen sicher sagen kann. Das Internet wird immer noch vom Regime in Teheran gesperrt, nur über wenige Satellitenverbindungen gelangten während der vergangenen Tage Bilder von Protesten und Toten nach draußen.

Zur SZ-Startseite

Freiheitskampf
:An meine Freunde in Iran, an das iranische Volk

Statt Whatsapp-Nachrichten, die nicht ankommen, ein Brief an die Menschen in Iran. Einer, der ihren großen Mut preist und den schrecklichen Kleinmut des Westens voller Scham beim Namen nennt.

SZ PlusGastbeitrag von Navid Kermani

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite