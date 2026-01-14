Das Momentum scheint erst einmal vorbei zu sein. Es gibt offenbar keine neuen Demonstrationen in Iran gegen das Regime, sofern man das von außen sicher sagen kann. Das Internet wird immer noch vom Regime in Teheran gesperrt, nur über wenige Satellitenverbindungen gelangten während der vergangenen Tage Bilder von Protesten und Toten nach draußen.