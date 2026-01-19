Die Proteste, die Iran gerade erlebt hat, waren anders: größer als 2022 und geprägt von einem anderen Druck. Anders war auch, wie das Regime auf die Menschen reagierte: mit einer nie gesehenen Brutalität. Und anders ist nun, wie die Führung mit der Zahl der Todesopfer umgeht. Offenbar sollen die Iranerinnen und Iraner wissen, was geschieht, wenn man in ihrem Land protestiert. Und die Welt soll ruhig auch davon mitbekommen.