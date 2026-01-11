Seitdem die iranische Währung Rial Ende Dezember abgestürzt ist, gibt es in Iran landesweite Proteste, bei denen die Demonstranten offen ein Ende des islamistischen Regimes fordern. Es sind die größten seit Herbst 2022, als Jina Mahsa Amini von iranischen Sicherheitskräften getötet wurde.

Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen die Straßen in mehreren Städten blockieren und mit Sprechchören gegen die Regierung demonstrieren. Es ist aber auch zu sehen, wie Sicherheitskräfte auf Demonstranten schießen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Videos nicht.

Istanbul-Korrespondent der SZ Raphael Geiger spricht in dieser Folge über den Einfluss von Reza Pahlavi und die Lage in Iran, wo seit der Sperre des Internets nur wenige Informationen nach außen dringen.

Weitere Nachrichten: Landesweite Proteste in den USA gegen ICE; Nina Warken weist Vorwürfe gegen Kennedy Jr. zurück; Schulen bleiben in NRW geschlossen.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Raphael Geiger, Jens Schneider

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

