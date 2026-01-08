Streng genommen ist er nur einer der vielen Iranerinnen und Iraner, die in den Vereinigten Staaten leben, seit in ihrem Land das Regime der Islamischen Republik herrscht. Ein Exil-Iraner, wohnhaft in den Vororten von Washington, D.C., einer, der fast so gut Englisch spricht wie Farsi. Er könnte als Amerikaner durchgehen.