Streng genommen ist er nur einer der vielen Iranerinnen und Iraner, die in den Vereinigten Staaten leben, seit in ihrem Land das Regime der Islamischen Republik herrscht. Ein Exil-Iraner, wohnhaft in den Vororten von Washington, D.C., einer, der fast so gut Englisch spricht wie Farsi. Er könnte als Amerikaner durchgehen.
IranEr verkörpert den Traum von einem Leben ohne die Mullahs
Reza Pahlavi ist, wenn man so will, das freundliche Gesicht der anderen, 1979 abgeschafften Diktatur. Und doch: Derzeit rufen viele Iranerinnen und Iraner nach einer Rückkehr der Monarchie.
Von Raphael Geiger
