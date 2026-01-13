Zum Hauptinhalt springen

Proteste in IranDie Mullahs verordnen Stille

Lesezeit: 3 Min.

In der iranischen Kleinstadt Kahrizak suchen Menschen nach Angehörigen unter den Opfern der Proteste. Das Foto soll zwischen dem 9. und 11. Januar entstanden sein und wurde von der Nachrichtenagentur AP verifiziert.
In der iranischen Kleinstadt Kahrizak suchen Menschen nach Angehörigen unter den Opfern der Proteste. Das Foto soll zwischen dem 9. und 11. Januar entstanden sein und wurde von der Nachrichtenagentur AP verifiziert. (Foto: VALIDATED UGC/AP/dpa)

In Iran sollen Hunderte Protestierende gezielt erschossen worden sein, für die nächsten Tage werden Hinrichtungen angeblicher „Anführer“ erwartet. Das Internet bleibt abgeschaltet.

Von Raphael Geiger, Van

Man werde, sagte der Außenminister der Islamischen Republik, Abbas Araghchi, das Internet in Iran „bald“ wieder anschalten. Es klang wie ein Entgegenkommen des Regimes. Ein Geschenk für die Menschen, auf die man gerade erst über Tage hinweg hat schießen lassen. Die Organisation HRANA beziffert die Zahl der Todesopfer unter den Demonstranten inzwischen auf 505, gibt aber an, dass sie ungefähr ebenso viele mögliche Todesfälle noch prüfe. Iran Human Rights zählt mindestens 648 Tote. Viele Aktivisten gehen von weit höheren Zahlen aus, das Exil-Medium Iran International erhöhte seine Schätzung am Dienstag auf 12 000.

Zur SZ-Startseite

MeinungMassenproteste in Iran
:Seit wenigen Tagen erscheint es realistisch, dass in Iran eine neue Zeit beginnt

SZ PlusKommentar von Raphael Geiger
Portrait undefined Raphael Geiger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite