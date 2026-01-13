Trotz einer staatlich verordneten Blockade des Internets und anderer Kommunikationswege zeichnet sich immer deutlicher ab, dass das iranische Regime mit nicht gekannter Brutalität gegen die seit mehr als zwei Wochen andauernden Proteste im Land vorgeht. Die Organisation HRANA beziffert die Zahl der Todesopfer unter den Demonstranten inzwischen auf mindestens 505. Iran Human Rights zählt mindestens 648 Tote. Viele Aktivisten gehen von weit höheren Zahlen aus, wofür auch nach außen geschmuggelte Bildaufnahmen zahlreicher Leichensäcke mit Opfern der Proteste sprechen. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, kritisierte einen „Zyklus schrecklicher Gewalt“, der sofort beendet werden müsse.
Lage in IranWohl Tausende Tote bei Protesten in Iran
Lesezeit: 3 Min.
Das Regime geht mit ungekannter Härte gegen Demonstranten vor, nur wenige Informationen dringen durch die Nachrichtensperre. Bundeskanzler Merz rechnet mit einem baldigen Kollaps der islamistischen Führung.
Von Daniel Brössler, Raphael Geiger und Reymer Klüver, Van, Bangalore, München
Meinung
Massenproteste in Iran:Seit wenigen Tagen erscheint es realistisch, dass in Iran eine neue Zeit beginnt
Lesen Sie mehr zum Thema