In Iran geht eine furchterregende Woche zu Ende. In den vergangenen Tagen hat das Regime seinem Volk gezeigt, wozu es fähig ist: Es hat einen Massenmord an den eigenen Bürgerinnen und Bürgern befohlen. Wie viele Menschen getötet wurden, oft durch Schüsse in den Kopf, wird die Weltöffentlichkeit vielleicht nie genau erfahren. Mehrere Tausend sind es mindestens. Dass man es nicht genau weiß, liegt an etwas anderem, das der Islamischen Republik diese Woche gelungen ist: Während die Führung mit dem Ausland verbunden blieb, ging das Volk offline.
IranDie Strategie der Furcht geht auf – vorerst
Das iranische Regime hat die Proteste im Land mit mörderischer Gewalt erstickt und so verhindert, dass die USA eingreifen. Langfristig gefährdet es damit seinen Fortbestand.
Ob in den USA oder an der türkisch-iranischen Grenze, die in der ganzen Welt verstreuten Iraner schauen auf das Wenige, das aus ihrer Heimat dringt. Immer öfter geht es jetzt darum, wie die Zukunft ihres Landes aussehen sollte, falls sie jemals kommt.
