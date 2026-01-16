In Iran geht eine furchterregende Woche zu Ende. In den vergangenen Tagen hat das Regime seinem Volk gezeigt, wozu es fähig ist: Es hat einen Massenmord an den eigenen Bürgerinnen und Bürgern befohlen. Wie viele Menschen getötet wurden, oft durch Schüsse in den Kopf, wird die Weltöffentlichkeit vielleicht nie genau erfahren. Mehrere Tausend sind es mindestens. Dass man es nicht genau weiß, liegt an etwas anderem, das der Islamischen Republik diese Woche gelungen ist: Während die Führung mit dem Ausland verbunden blieb, ging das Volk offline.