Seit Beginn der Proteste gegen das Regime in Teheran ist dessen langer Arm auch in Deutschland zu spüren: Oppositionelle und Deutsch-Iraner berichten von Drohungen und Angriffen.

Von Christoph Koopmann und Dunja Ramadan

Ahmad Samadi ruft aus dem Auto an, er kommt gerade aus der Berliner Ausländerbehörde und ist erleichtert. Seit vier Monaten versucht der Iraner, seinen Pass zu erneuern, doch Irans Botschaft in Berlin stellt sich quer. Kein Wunder, Ahmad Samadi ist für sie Mitglied einer Terrorgruppe. Denn der 49-jährige Journalist arbeitet seit 2020 bei Iran International, jenem Sender mit Sitz in London, der über die Proteste in der Islamischen Republik Iran berichtet und den das Regime im vergangenen November zur "terroristischen Organisation" erklärte. Die Ausländerbehörde hat Samadi nun die deutsche Staatsbürgerschaft zugesichert. In sechs Wochen ist er Deutscher. Samadi lacht am Telefon, er klingt zuversichtlich.

Dabei müssen die vergangenen Monate sehr belastend gewesen sein. Vor dem Sitz seines Senders in London platzierte die britische Polizei sieben gepanzerte Fahrzeuge als Antwort auf "explizite Drohungen" gegen Mitarbeiter des Senders. Auch Samadi erhält fast täglich Drohungen über Instagram oder das Audio-Netzwerk Clubhouse.

Der Verfassungsschutz sieht die Gefahren

Wenn er vor der Kamera steht, spricht der Familienvater den Aufsager: "Hier ist Ahmad Samadi für Iran International aus Berlin." Ein anonymer Nutzer schrieb ihm auf Farsi: "Hier ist Ahmad Samadi für Iran International aus dem Evin-Gefängnis." Das ist die berüchtigtste Haftanstalt des Landes. Ein anderer Nutzer wurde explizit, er nahm Bezug auf die iranische Softdrinkmarke Zam Zam Cola, von der würde er ihm gerne eine Glasflasche in den Hintern schieben - eine bekannte Foltermethode in iranischen Gefängnissen - oder ihn direkt damit töten.

Seit Beginn der Proteste in Iran im Herbst, seit sich auch in Deutschland Tausende solidarisieren, ist Teherans langer Arm hier heftig zu spüren. Ob Iraner oder Deutsch-Iraner - selbst in der Bundesrepublik werden Gegner des Mullah-Regimes identifiziert, ausgespäht, bedroht.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnte kürzlich im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur hier lebende Regimekritiker vor Reisen in die Islamische Republik. Sie müssten auch damit rechnen, dass Verwandte in Iran Repressionen erleiden. "So etwas ist schon passiert, und gerade jetzt in der aktuellen Situation, in der im Iran massive Proteste stattfinden, sehen wir Entsprechendes auch in Deutschland", mahnte Haldenwang.

Wie real die Bedrohung sein kann, war Ende Oktober in Berlin zu beobachten. Da überfielen drei Unbekannte nachts vor der Botschaft Irans einen Wohnwagen, in dem Regimegegner ein Protestcamp eingerichtet hatten. Diese wurden verletzt, ihre Transparente und Fahnen heruntergerissen. Die Täter entkamen. Oder wenige Wochen später vor der Parteizentrale der Grünen: Dort campierten Aktivistinnen, um die grüne Außenministerin Annalena Baerbock zu einer härteren Linie gegen Teheran zu bewegen.

Eines Nachts sollen vier Personen eingedrungen sein

Den Aktivistinnen zufolge drangen eines Nachts vier Personen ein, mit einer abgebrochenen Flasche und einem Messer, und sie versuchten, ein Schild zu zerbrechen, auf dem der Mullah-Regierung Mord und Terror vorgeworfen wurden. Noch zwei Mal seien sie auf ähnliche Weise angegriffen worden. In zwei der drei Fälle ermittelt der Staatsschutz des Landeskriminalamts.

Detailansicht öffnen Vor der iranischen Botschaft in Berlin haben Aktivisten ihr Camp in einem Wohnwagen aufgeschlagen. Bei einem Überfall wurden dort Regimegegner verletzt. (Foto: Rolf Kremming/Imago)

Der Verfassungsschutz Berlin ist bislang vorsichtig, diese Übergriffe eindeutig dem Regime und seinen Schergen zuzuordnen. Aber man beobachte die Aktivitäten der iranischen Nachrichtendienste in Deutschland genau. Das Ministerium für Nachrichtenwesen (MOIS) und die Quds-Brigaden haben nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden ihre Leute auch in Deutschland. Sie haben die iranische Diaspora sehr genau im Blick. Jetzt erst recht.

Schon seit der islamischen Revolution 1979 späht das Mullah-Regime seine Gegner auch im Ausland aus. 1992 ließ das MOIS sogar vier Exilpolitiker im Berliner Restaurant "Mykonos" ermorden. 2018 nahmen Fahnder in Bayern Assadollah A. fest, der in Wien als Diplomat akkreditiert war. Er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er als MOIS-Agent einen Anschlag auf Exilanten geplant hatte.

Die Deutsch-Iranerin Maryam Giyahchi sagt, die Bedrohung begleite sie schon seit ihrer Kindheit. Mit ihren Eltern, die das islamische Regime ablehnten, flüchtete sie 1981 aus Iran, sie war noch ein Baby - nachdem die ganze Familie in Haft gewesen sei. Bei einer Cola in einem Münchner Café erzählt sie, wie sie als Grundschulkind mal ans Telefon gegangen sei und nur eine Männerstimme gehört habe, die sagte: "Wir bringen euch um." Ständig habe es solche Anrufe gegeben.

Giyahchi ist heute 42, sitzt für die SPD im Stadtteilparlament, engagiert sich im Stadtbund Münchner Frauenverbände. Mit Iran-Themen aber beschäftigte sie sich lange nicht, zu tief saß die Angst. Mit dem Ausbruch der "feministischen Revolution", wie sie die aktuellen Proteste nennt, aber wollte sie nicht mehr stillhalten. Giyahchi organisierte für das Bündnis "Women's March" im Dezember eine Demonstration für Frauen- und Menschenrechte in Iran.

"Das Mullah-Regime ist immer in der Nähe" - egal wo auf der Welt

Plötzlich, sagt Giyahchi, habe sie Nachrichten auf Instagram bekommen, von völlig Fremden, auf Farsi und in bedrohlichem Ton. Und E-Mails mit Beleidigungen, Verleumdungen. Giyahchi suchte sich einen Anwalt, der prüft, ob es sich lohnt, das zur Anzeige zu bringen. "Das sind Mechanismen des Terrors", sagt Maryam Giyahchi. "Du kannst auf der Welt sein, wo du willst. Du hast trotzdem das Gefühl, das Mullah-Regime ist immer in der Nähe."

Auch der in Berlin lebende Ahmad Samadi kennt dieses Gefühl. "Du wirst sterben. Sei vorsichtig. Die Islamische Republik Iran ist sehr nah von dir und deiner Familie wie deine Blutgefäße am Nacken", steht in einer Nachricht, welche die SZ einsehen konnte. Irgendwann wurde es ihm dann zu viel. Also ging er zur Polizei und erstattete Anzeige. Vier Stunden lang dauerte das Gespräch, erzählt er am Telefon. Die Staatsanwaltschaft Berlin leitete ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt ein und fand über eine Anfrage an Facebook heraus, dass der Instagram-Account auf eine verifizierte iranische Telefonnummer zugelassen ist.

Allerdings konnte der Inhaber nicht ermittelt werden, weil "davon auszugehen ist, dass die iranischen Behörden auf ein etwaiges Rechtshilfeersuchen im hiesigen Verfahren nicht kooperativ reagieren würden", steht im Schreiben, das der SZ vorliegt. Die iranische Botschaft in Berlin antwortete nicht auf Fragen der SZ zu den Drohungen gegen Regimegegner in Deutschland und einer möglichen Beteiligung Teherans.

Detailansicht öffnen Gefahr gehöre nun mal dazu, sagt Ahmad Samadi vom Sender Iran International, der kritisch über das Regime in Teheran berichtet. (Foto: privat)

Die Polizei entließ Ahmad Samadi noch mit ein paar Sicherheitstipps: So solle er nicht jeden Tag denselben Heimweg nehmen oder bestimmte Länder meiden. Einige Nutzer wollten ihn an den Golf locken, in den Irak oder die Türkei. Alles Länder, die er mittlerweile meiden muss, weil Dissidenten von dort nach Iran verschleppt werden könnten, warnt sein Sender.

Wirklich besorgt klingt Ahmad Samadi am Telefon nicht, er kennt das Berufsrisiko, wenn man auf der "anderen Seite" arbeitet. Seit 2014 lebt Samadi in Deutschland, damals arbeitete er noch für den iranischen Staatssender Irib. 2017 feuerten sie ihn, weil er ihnen zu kritisch erschien. "Sie warfen mir vor, mich in Deutschland als Flüchtling registriert zu haben. Ich glaube, sie wollten mich loswerden, weil ich nicht das lieferte, was ich sollte."

Seit nunmehr zwei Jahren arbeitet er so, wie er immer arbeiten wollte. "In Iran muss man jedes Wort genaustens abwägen. Nun kann ich endlich schreiben, was ich sehe und höre. Ich kann die Realität aufschreiben, diese Freiheit fühlt sich unglaublich toll an", sagt Samadi. Und die Gefahr, die gehöre nun mal dazu.