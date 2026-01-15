Erfan Soltani lebt. Das iranische Regime ließ am Donnerstag wissen, dass es nicht beabsichtige, ihn hinzurichten, er sei nicht zum Tode verurteilt. Genau das war der Familie des 26-Jährigen mitgeteilt worden, die Behörden wollten ihr noch ein letztes Treffen gewähren. Schon für Mittwoch sei die Hinrichtung geplant gewesen, so hatte die Menschenrechtsorganisation Hengaw gewarnt.