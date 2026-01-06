Inmitten von Protesten und militärischen Spannungen hat die iranische Staatsführung einen möglichen Präventivschlag gegen ihren Erzfeind Israel angedeutet. Jede Einmischung in innere Angelegenheiten werde mit einer zielgerichteten Reaktion beantwortet, hieß es in einer Erklärung des vor wenigen Monaten neu gegründeten Verteidigungsrates. Politikexperten warnten im Konflikt zwischen Israel und Iran in den vergangenen Monaten wiederholt vor einem neuen Krieg. Ende Dezember waren erneut schwere Proteste gegen die autoritäre Staatsführung in Iran ausgebrochen.