In Iran ist die Tochter des früheren Präsidenten Akbar Haschemi Rafsandschani zu fünf Jahren Haft wegen Beteiligung an der Protestbewegung verurteilt worden. Das Urteil gegen Faeseh Haschemi sei allerdings noch nicht rechtskräftig, schrieb ihre Anwältin Neda Schams am Dienstag auf Twitter. Haschemi hat sich wiederholt für die Rechte von Frauen in der Islamischen Republik eingesetzt. Nach Informationen des UN-Büros für Menschenrechte ist auch eine Frau unter den 17 Personen, die Berichten zufolge wegen der Teilnahme an Protesten zum Tode verurteilt worden sind. Zwei Hinrichtungen stünden unmittelbar bevor, wie der Verantwortliche des Büros für die Region Mittlerer Osten und Nordafrika, Mohammad Al Nsour, am Dienstag in Genf sagte.