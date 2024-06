Von Raphael Geiger

Sein Problem sind die beiden Wörter mit R. Ein Reformer sei Masoud Pezeshkian, heißt es, und er würde es nicht abstreiten. Als solcher ist er der Einzige unter den sechs Kandidaten, die das Regime zur Präsidentenwahl am 28. Juni zugelassen hat. Der Einzige neben drei Ultrakonservativen, neben einem, der unter den Ultrakonservativen als Pragmatiker gilt, und einem eher traditionell Konservativen. Das sind so die Schattierungen in der islamischen Republik.