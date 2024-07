Iran:Reformer Peseschkian gewinnt Präsidentenwahl

SZ Plus Exklusiv Offizielles Verfahren in Brüssel : Baerbock treibt Terror-Sanktionen gegen Iran voran

Gestützt auf versuchte Anschläge in Deutschland beantragt Berlin Strafen gegen die Revolutionsgarde. Die anderen EU-Staaten müssen noch zustimmen. Es wäre ein starkes politisches Signal an das Regime in Teheran.

Von Paul-Anton Krüger