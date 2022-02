Irans Präsident Ebrahim Raisi ist zu einem Staatsbesuch in Katar eingetroffen. Er will dort Gespräche mit Emir Tamim bin Hamad al-Thani führen und an einem Forum von Ländern teilnehmen, die Gas exportieren. Raisi sagte vorab, sein Land sehe die Reise "als Schritt bei der Aktivierung diplomatischer Kontakte mit Nachbarländern, speziell solchen am Persischen Golf". Laut iranischem Transportminister werden während des Besuchs vier Abkommen unterzeichnet. Dabei geht es um vertiefte Handelsbeziehungen und den beabsichtigten Bau eines Tunnels, der den Persischen Golf unterqueren und beide Länder verbinden soll. Iran und Katar teilen sich das größte Erdgasfeld der Welt. Sie hatten weiter enge Kontakte unterhalten, als in den vergangenen Jahren Katar mit einer Blockade durch seine arabischen Nachbarländer und Iran mit Sanktionen wegen seines Nuklearprogramms belegt wurde.