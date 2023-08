Irans Präsident Ebrahim Raisi hat angesichts der Verstöße gegen die islamischen Kleidungsvorschriften Frauen ohne Kopftuch gedroht. "Die Verbreitung des Ablegens des Hidschabs wird definitiv unterbunden werden", sagte der erzkonservative Geistliche am Mittwoch. "Einige Personen ohne Hidschab sind sich dessen nicht bewusst, so dass wir sie ermahnen sollten, aber einige von ihnen begleiten den Plan des Feindes." Seit Monaten ignorieren Frauen in Irans Metropolen die Kleidungsvorschriften. Hardliner in Iran fordern ein härteres Vorgehen dagegen. Die Regierung hat ein umstrittenes Gesetz ausgearbeitet, das Strafen bei Verstößen vorsieht. Mitte September jährt sich der Tod Jina Mahsa Aminis. Die junge Frau war wegen eines angeblich schlecht sitzenden Kopftuchs festgenommen worden. Nach ihrem Tod im Polizeigewahrsam brachen die schwersten Proteste seit Jahrzehnten in Iran aus.