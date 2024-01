Von David Pfeifer, Bangkok

Der Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten. Zwei Tage, nachdem Teheran Stützpunkte einer iranischen Terrorgruppe auf pakistanischem Gebiet mit Raketen und Kamikaze-Drohnen bombardiert hatte, feuerte Pakistan zurück. Iranischen Medien zufolge schlugen am Donnerstag mehrere Raketen in einem Dorf nahe Saravan ein, einer iranischen Stadt in der an Pakistan grenzenden Provinz Sistan und Belutschistan.