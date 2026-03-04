Eine Wahl soll stattgefunden haben in Iran. Das Ergebnis mussten die Bürgerinnen und Bürger allerdings Exilmedien wie Iran International entnehmen, ihre Regierung sah noch keinen Anlass, sie darüber zu informieren. Offiziell bestätigt ist es also noch nicht, dass auf Ali Chamenei, den getöteten Obersten Führer, wohl dessen Sohn Modschtaba folgt. Klar ist nicht einmal, wie die Wahl ablief, wie der sogenannte Expertenrat, ein Parlament von Klerikern, zusammenkam – jetzt, während des Kriegs. Die Rede ist von einer Online-Abstimmung. Am Dienstag wurde gemeldet, dass Israel das Gebäude des Rats bombardiert habe.