Eine Wahl soll stattgefunden haben in Iran. Das Ergebnis mussten die Bürgerinnen und Bürger allerdings Exilmedien wie Iran International entnehmen, ihre Regierung sah noch keinen Anlass, sie darüber zu informieren. Offiziell bestätigt ist es also noch nicht, dass auf Ali Chamenei, den getöteten Obersten Führer, wohl dessen Sohn Modschtaba folgt. Klar ist nicht einmal, wie die Wahl ablief, wie der sogenannte Expertenrat, ein Parlament von Klerikern, zusammenkam – jetzt, während des Kriegs. Die Rede ist von einer Online-Abstimmung. Am Dienstag wurde gemeldet, dass Israel das Gebäude des Rats bombardiert habe.
IranChamenei ist tot, jetzt übernimmt sein Sohn
Lesezeit: 3 Min.
Modschtaba Chamenei wird der neue Oberste Führer Irans. Seine Wahl ist ein Zeichen dafür, wohin sich das Regime entwickelt.
Von Raphael Geiger, Istanbul
Interview zum Krieg in Iran:„Trump hat keinen Plan“
Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama kritisiert den Kriegspräsidenten Trump, stimmt einem umstrittenen Satz von Friedrich Merz zu – und blickt trotz aller Krisen optimistisch auf die liberale Demokratie.
Lesen Sie mehr zum Thema