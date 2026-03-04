Zum Hauptinhalt springen

IranChamenei ist tot, jetzt übernimmt sein Sohn

Lesezeit: 3 Min.

Er hat bei den israelisch-amerikanischen Luftschlägen nicht nur seinen Vater verloren, sondern auch seine Mutter und seine Ehefrau. Modschtaba Chamenei (mit Brille), hier in Teheran im Jahr 2019.
Er hat bei den israelisch-amerikanischen Luftschlägen nicht nur seinen Vater verloren, sondern auch seine Mutter und seine Ehefrau. Modschtaba Chamenei (mit Brille), hier in Teheran im Jahr 2019. Rouzbeh Fouladi/IMAGO/ZUMA Press Wire

Modschtaba Chamenei wird der neue Oberste Führer Irans. Seine Wahl ist ein Zeichen dafür, wohin sich das Regime entwickelt.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Eine Wahl soll stattgefunden haben in Iran. Das Ergebnis mussten die Bürgerinnen und Bürger allerdings Exilmedien wie Iran International entnehmen, ihre Regierung sah noch keinen Anlass, sie darüber zu informieren. Offiziell bestätigt ist es also noch nicht, dass auf Ali Chamenei, den getöteten Obersten Führer, wohl dessen Sohn Modschtaba folgt. Klar ist nicht einmal, wie die Wahl ablief, wie der sogenannte Expertenrat, ein Parlament von Klerikern, zusammenkam – jetzt, während des Kriegs. Die Rede ist von einer Online-Abstimmung. Am Dienstag wurde gemeldet, dass Israel das Gebäude des Rats bombardiert habe.

Interview zum Krieg in Iran
:„Trump hat keinen Plan“

Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama kritisiert den Kriegspräsidenten Trump, stimmt einem umstrittenen Satz von Friedrich Merz zu – und blickt trotz aller Krisen optimistisch auf die liberale Demokratie.

SZ PlusInterview von Verena Mayer

