Abu Dhabi meldet Feuer nach Angriff auf AKW – Strahlungswerte normal

Bei einem Drohnenangriff in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist an einem Atomkraftwerk ein Feuer ausgebrochen. Das unbemannte Fluggerät habe einen Stromgenerator außerhalb des inneren Sicherheitsbereichs des Kraftwerks Barakah ​getroffen, teilte die Pressestelle von Abu Dhabi am Sonntag mit. Es lägen keine Meldungen über Verletzte vor. Die radioaktiven Strahlungsmesswerte befänden sich auf einem normalen Niveau.



Die zentralen Systeme des Kraftwerks liefen der nationalen Atomaufsicht zufolge normal weiter. Die Regierung kündigte an, dem Ursprung des Angriffs nachzugehen. Sie machte zunächst niemanden konkret verantwortlich, erklärte aber, sie behalte sich das volle Recht vor, auf ​derartige „terroristische Angriffe“ zu ​reagieren.



Seit Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen Iran hat ‌die Regierung in Teheran wiederholt die Vereinigten Arabischen Emirate und andere ‌Golfstaaten ins Visier genommen, in denen US-Militärbasen angesiedelt sind. Die VAE werfen Iran bereits seit Längerem vor, Energieziele anzugreifen, und werten dies als Eskalation des Konflikts.



Das Atomkraftwerk Barakah ist die wichtigste Stromquelle der Emirate und soll mit seinen vier Reaktoren etwa ein Viertel des landesweiten Strombedarfs decken. Den Betreibern zufolge ist es das erste Atomkraftwerk in der arabischen Welt. Unter anderem treiben aber Saudi-Arabien und Ägypten eigene Pläne zur Entwicklung und Nutzung von Atomkraft voran.



Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, zeigte sich schwer besorgt über den Vorfall. „Militärische Handlungen, die die Atomsicherheit gefährden, sind nicht hinnehmbar“, teilte er mit. Die UN-Behörde rief zu maximaler militärischer Zurückhaltung in der Nähe von Atomanlagen auf und erklärte, die Lage ‌genau zu beobachten. Das Verteidigungsministerium der VAE teilte mit, zwei weitere Drohnen seien erfolgreich abgefangen worden.