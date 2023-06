Irans Sicherheitskräfte sind mit massiver Gewalt gegen neue Proteste in den Kurdenregionen vorgegangen. Am Donnerstagabend eröffneten sie das Feuer auf Demonstranten in der Stadt Abdanan, wie Augenzeugen berichteten. Mindestens 25 Protestteilnehmer seien verletzt worden, teilte die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw am Freitag mit. Auslöser der Proteste war der Tod eines Mannes, wie Einwohner berichteten. Er war jüngst aus der Haft entlassen worden, kam in ein Krankenhaus und starb. Bewohner werfen der Justiz vor, der Mann sei in der Haft misshandelt worden. Nach Protesten im Herbst, ausgelöst vom Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini, war in den vergangenen Monaten zunehmend Alltag eingekehrt.