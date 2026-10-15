Er sei noch immer voller Adrenalin, sagt Volker Beck , als er vor die Kameras tritt. Und erleichtert, dass das Urteil so eindeutig ausgefallen sei, gegen die zwei Männer, die planten, ihn zu töten. Beck ist seit 2022 Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) und eine prominente Stimme gegen Antisemitismus . Er steht auf der Sanktionsliste des iranischen Regimes, bekam Pistolenkugeln mit der Post und Briefe mit Hakenkreuzen. Aber der Fall, der in den vergangenen drei Monaten unter hohen Sicherheitsvorkehrungen vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht verhandelt worden ist, die Skrupellosigkeit der Angeklagten habe ihn in neuem Maße erschüttert.

Einer von ihnen ist Ali S., 54, Däne mit afghanischen Wurzeln. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er für Iran spioniert, jüdische und Israel-nahe Einrichtungen für mögliche Sabotageakte ausgespäht und Attentate aus „niederen Beweggründen“ vorbereitet hat. Auf Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, und den Ex-Grünen-Politiker Volker Beck, den Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Informationen zu Hintereingängen und Sicherheitsvorkehrungen an der Geschäftsstelle des deutschen Ethikrats und eines koscheren Supermarkts, zu möglichen Angriffsszenarien mit Brandsätzen, habe Ali S. persönlich einem Führungsoffizier des Geheimdienstes der Revolutionsgarde übergeben. Iranische Agenten waren es auch, die ihn mit dem Auftrag und falschen Papieren ausstatteten.

Die Beweisaufnahme habe eindrucksvoll die geheimdienstlichen Aktivitäten von Ali S. offengelegt und gezeigt, „wie Iran seinen Terror nach Deutschland trägt“, sagt die Vorsitzende Richterin Petra Wende-Spors und verurteilt den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten.

Sie wollten eine Pistole besorgen, mit Schalldämpfer, „für den einmaligen Gebrauch“

Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatten Ali S. bei seinem Streifzug durch Berlin „im Tages- und Nachtverlauf“ nicht aus den Augen gelassen. Hinweise kamen zuvor unter anderem vom israelischen Geheimdienst Mossad. Die Beamten beschrieben die auffällige Armbanduhr des Angeklagten, den grünen Siegelring, den gepflegten Bart. Das Gericht ließ die minutiösen Observationsberichte verlesen. Kurz nach seinem Berlin-Trip wurde Ali S. im dänischen Aarhus festgenommen.

Tawab M., 43, ein ebenfalls in Dänemark lebender Afghane und Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs, sollte die Beschaffung einer Waffe übernehmen. Von Ali S. bekam er den Auftrag, eine Pistole mit Schalldämpfer „für den einmaligen Gebrauch“ zu besorgen und einen Auftragskiller anzuheuern. Noch während eines Treffens beider Männer rief M. seinen Neffen an, um dessen Bereitschaft abzuklären. Bei einem weiteren Treffen übergab Ali S. ein Bild von Volker Beck, zusammen mit Adressen möglicher Anschlagsziele.

Der Mitangeklagte Tawab M. sei „keineswegs ein Wegwerfagent gewesen“, so die Richterin, sondern ein einschlägig vorbestrafter, ebenfalls geheimdienstlich ausgebildeter Spion. Gegen ihn wird eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verhängt.

Auf dem Telefon des Angeklagten fanden die Ermittler ein Bild von Adolf Hitler

Beide Angeklagten wollten „die Ahnungslosigkeit und Wehrlosigkeit ihrer Opfer gezielt ausnutzen“, so die Richterin. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse, Handyauswertungen und Wohnraumüberwachung hätten dafür genügend Beweise erbracht. So habe Ali S. die iranische Telefonnummer eines Führungsoffiziers der Al-Quds-Brigaden unter einem Decknamen in seinem Handy gespeichert. Die Militäreinheit agiert für die iranische Revolutionsgarde im Ausland. Es habe eine dreistellige Zahl von Gesprächen gegeben, führt die Richterin aus. Auch fanden Ermittler antisemitische Bilder und Memes auf dem Telefon des Angeklagten, darunter eines von Adolf Hitler zusammen mit einem Spruch des Bedauerns, nicht noch mehr Juden getötet zu haben.

Während Ali S. vor Gericht bis zuletzt schwieg, hat Tawab M. ausgesagt, bei dem Mordauftrag getäuscht worden zu sein. Ali S. habe ihm eine Geschichte aufgetischt, wonach Beck ein Arzt sei, der eine afghanische Frau vergewaltigt habe, die nun auf Rache sinne. Der Senat nahm Tawab M. diese Schutzbehauptung nicht ab. Schließlich habe M. ein Foto von Beck erhalten und dessen Namen. Mehrfach habe der Angeklagte nach seinem Treffen mit Ali S. die Adresse der DIG aufgerufen. Petra Wende-Spors richtet sich direkt an die Angeklagten: „Was sollte das für einen anderen Zweck haben als einen Anschlag auf Volker Beck?“

Beide Angeklagten hätten im Sinne der iranischen Revolutionsgarde gehandelt, der es „um die Vernichtung jüdischen Lebens“ gehe. In Hamburg soll Ali S. in der sogenannten Blauen Moschee ein und aus gegangen sein. Das Islamische Zentrum an der Außenalster galt den deutschen Behörden lange als „Außenposten“ des Mullah-Regimes, ein bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa. 2024 wurde es durch das Bundesinnenministerium verboten.

Mordkomplotte gegen prominente deutsche Staatsbürger, auf deutschem Boden – das ist eine neue Qualität

Dass das Mullah-Regime mittels seiner Geheimdienste auch in westlichen Ländern agiert, vorrangig gegen iranische Oppositionelle, ist unstrittig. Ende 2023 hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf einen Deutsch-Iraner verurteilt, der einen Molotowcocktail auf eine Schule in Bochum geworfen hatte. Der Brandsatz hatte eigentlich der dortigen Synagoge gegolten. Die Anschlagsplanung ging laut OLG auf eine „staatliche iranische Stelle“ zurück. Mordkomplotte gegen prominente deutsche Staatsbürger, auf deutschem Boden – das ist eine neue Qualität.

Während der Verhandlungen saß Volker Beck oft in der ersten Reihe, den Laptop auf dem Schoß, begleitet von Personenschützern. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete war während des Prozesses als Pressevertreter akkreditiert, seine Nebenklage wurde nicht zugelassen. Die strafbare Vorbereitung einer Tat allein reicht dafür üblicherweise nicht aus. Der Verteidiger von Ali S., der Hamburger Rechtsanwalt Shahryar Ebrahim-Nesbat, will Rechtsmittel einlegen, hält das Urteil für politisch motiviert. „Es ist doch nichts passiert“, sagt er. Das Gericht sah das entschieden anders.

Volker Beck hofft, dass der Prozess politische Konsequenzen haben wird. Noch immer seien Jüdinnen und Juden in Deutschland „im Fadenkreuz“. Er fordert, iranische Diplomaten zu unerwünschten Personen zu erklären. „Das Regime hat zwei Werkzeuge verloren, aber der Plan besteht weiter.“