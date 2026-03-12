Er werde in den kommenden Stunden zum Volk sprechen, hieß es am Montag in den iranischen Staatsmedien. Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ali Chamenei und soeben zu dessen Nachfolger gewählt, als Oberster Führer der Islamischen Republik. Er blieb dann stumm.
IrankriegIrans neuer Herrscher, das Phantom
Lesezeit: 4 Min.
Teheran veröffentlicht eine schriftliche Rachebotschaft des neuen Obersten Führers, doch Modschtaba Chamenei zeigt sich nicht. Woran das liegen könnte – und warum der Krieg aus Sicht des Regimes bisher gar nicht so schlecht läuft.
Von Raphael Geiger, Istanbul
