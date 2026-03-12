Zum Hauptinhalt springen

IrankriegIrans neuer Herrscher, das Phantom

Lesezeit: 4 Min.

Wurde er verwundet? Oder fürchtet er, getötet zu werden? Iranische Medien verbreiten gerade nur schriftliche Botschaften Modschtaba Chameneis.
Wurde er verwundet? Oder fürchtet er, getötet zu werden? Iranische Medien verbreiten gerade nur schriftliche Botschaften Modschtaba Chameneis. AFP

Teheran veröffentlicht eine schriftliche Rachebotschaft des neuen Obersten Führers, doch Modschtaba Chamenei zeigt sich nicht. Woran das liegen könnte – und warum der Krieg aus Sicht des Regimes bisher gar nicht so schlecht läuft.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Er werde in den kommenden Stunden zum Volk sprechen, hieß es am Montag in den iranischen Staatsmedien. Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ali Chamenei und soeben zu dessen Nachfolger gewählt, als Oberster Führer der Islamischen Republik. Er blieb dann stumm.

Zur SZ-Startseite

Krieg in Nahost
:Krieger auf Abruf

Die iranischen Kurden träumen davon, in den Kampf zu ziehen, an der Seite von Israel und den USA. Denn nie war die Chance so groß, das Regime zu stürzen. Besuch bei einem Volk, das vom Westen immer gerne benutzt und dann wieder vergessen wird.

SZ PlusVon Raphael Geiger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite