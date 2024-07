Der neugewählte iranische Präsident Massud Peseschkian ernennt einen moderaten Diplomaten zu seinem Topberater. Laut iranischen Medien wird der frühere Außenminister Mohammed-Dschawad Sarif den Präsidenten in der Übergangsphase bei innen- und insbesondere außenpolitischen Belangen beraten. Er soll auch die Auswahl potenzieller Minister für das neue Kabinett beaufsichtigen. Sarif war während der Präsidentschaft von Hassan Ruhani (2013-2021) Chefdiplomat des Landes und konnte 2015 als Leiter des iranischen Atomteams das internationale Atomabkommen mit den sechs Weltmächten abschließen. Er ist Befürworter besserer Beziehungen mit dem Westen und eines direkten Dialogs mit dem politischen Erzfeind USA. Mit Sarif und einem neuen Diplomaten-Team hofft Peseschkian, die Atomverhandlungen wieder aufzunehmen und die für Irans Wirtschaft lähmenden Sanktionen aufzuheben. „Wir wollen neue Horizonte öffnen und unsere freundlichen Beziehungen mit der Außenwelt expandieren“, sagte der 69-jährige Präsident laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Die Beziehungen sollen laut Peseschkian auf gegenseitigem Respekt beruhen und auf Augenhöhe sein. Dabei soll Sarifs ehemaliger Vize, Abbas Araghchi, möglicherweise das Außenministerium führen, wie es nach nicht offiziell Berichten hieß. Der 61-jährige Araghchi gilt in Iran als einer der erfahrensten Diplomaten. Er war Botschafter in Finnland sowie Japan und nach Ruhanis Präsidentschaft Vizeaußenminister und die Nummer Zwei des iranischen Atomteams. Bei Nachverhandlungen agierte er auch als Chef des iranischen Teams.