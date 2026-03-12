Zum Hauptinhalt springen

USAWenn die Rakete im Klassenzimmer einschlägt

Lesezeit: 5 Min.

Anwohner und Rettungskräfte versuchen, Mädchen und Lehrer aus den Trümmern zu bergen.
Anwohner und Rettungskräfte versuchen, Mädchen und Lehrer aus den Trümmern zu bergen. IMAGO/Mehr News Agency/IMAGO/Xinhua

168 Kinder und 14 Lehrer sollen bei Angriffen auf eine Mädchenschule in Iran gestorben sein. Nun verdichten sich die Hinweise, dass die USA den Marschflugkörper abfeuerten. Über veraltete Koordinaten, Künstliche Intelligenz - und die Grenzen amerikanischer Präzision.

Von Peter Burghardt, Washington

Für die US-Regierung scheint dieser Krieg ein Videospiel zu sein, jedenfalls sieht es auf manchen Beiträgen aus dem Weißen Haus so aus. „Justice the American Way“, lautet der Titel eines irren Posts auf X vom 5. März, darin werden reale Angriffsszenen aus Iran mit Filmschnipseln und Animationen vermischt, als sei dies alles ein großer Spaß. Gerechtigkeit nach amerikanischer Art also. Besser: Gerechtigkeit nach Art von Donald J. Trump.

Zur SZ-Startseite

USA
:Seeminen, Spritschock, Übernahmefantasien: Der Kampf um die Straße von Hormus

Iran blockiert die für den Öltransport so wichtige Meerenge und will sie offenbar verminen – die USA zerstören Minenleger, eskortieren aber bisher keine Tanker. Für Trump wird es an dieser Stelle nicht nur geografisch, sondern auch politisch eng.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite