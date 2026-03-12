Für die US-Regierung scheint dieser Krieg ein Videospiel zu sein, jedenfalls sieht es auf manchen Beiträgen aus dem Weißen Haus so aus. „Justice the American Way“, lautet der Titel eines irren Posts auf X vom 5. März, darin werden reale Angriffsszenen aus Iran mit Filmschnipseln und Animationen vermischt, als sei dies alles ein großer Spaß. Gerechtigkeit nach amerikanischer Art also. Besser: Gerechtigkeit nach Art von Donald J. Trump.
USAWenn die Rakete im Klassenzimmer einschlägt
168 Kinder und 14 Lehrer sollen bei Angriffen auf eine Mädchenschule in Iran gestorben sein. Nun verdichten sich die Hinweise, dass die USA den Marschflugkörper abfeuerten. Über veraltete Koordinaten, Künstliche Intelligenz - und die Grenzen amerikanischer Präzision.
Von Peter Burghardt, Washington
