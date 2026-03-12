Für die US-Regierung scheint dieser Krieg ein Videospiel zu sein, jedenfalls sieht es auf manchen Beiträgen aus dem Weißen Haus so aus. „Justice the American Way“, lautet der Titel eines irren Posts auf X vom 5. März, darin werden reale Angriffsszenen aus Iran mit Filmschnipseln und Animationen vermischt, als sei dies alles ein großer Spaß. Gerechtigkeit nach amerikanischer Art also. Besser: Gerechtigkeit nach Art von Donald J. Trump.