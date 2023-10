In Iran ist die bekannte Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh am Rande einer Trauerfeier festgenommen worden. Dies berichtete die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw am Montag. Die 60 Jahre alte Sotudeh erhielt 2020 den Alternativen Nobelpreis. Die Festnahme erfolgte bei der Beerdigung von Armita Garawand, die nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der Moralpolizei ins Koma gefallen und am Samstag gestorben war.