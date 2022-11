In Iran gab es bei Protesten gegen den autoritären Regierungskurs erneut Gewalt. "Das hier spielt in einer anderen Liga" im Vergleich zu anderen Protesten, berichtete ein Zeuge in Karadsch westlich Teherans. Bilder, die am Donnerstag in sozialen Medien kursierten, zeigen verletzte Demonstranten und Sicherheitskräfte. Menschenmassen strömten auf die Straße, meist Frauen. Sicherheitskräfte sollen auf die Menge geschossen haben. Einige wehrten sich. Anlass der Proteste war das Ende der Trauerzeit für Hadis Nadschafi, die Sicherheitskräfte in Karadsch erschossen, eine Symbolfigur der Proteste.