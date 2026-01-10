Am zweiten Abend in Folge haben massenhaft Menschen in verschiedenen iranischen Großstädten gegen die Regierung protestiert, unter anderem in den Millionenmetropolen Teheran und Maschhad. Videos in den sozialen Medien zeigten Menschenmengen an zentralen Plätzen. In einem von Aktivisten veröffentlichten Video etwa sind Menschenansammlungen im nordwestlichen Teheraner Stadtteil Saadat Abad zu sehen. Eine Stimme im Hintergrund berichtet von einer angezündeten Moschee.

Auf den Aufnahmen sind Brände und chaotische Szenen zu erkennen. „Tod dem Diktator“, rufen Menschen in einem anderen Teil des Videos.

Unabhängig verifizieren ließen sich die Aufnahmen bisher nicht, auch die Zahl der Teilnehmenden ist kaum einzuschätzen. Wegen der landesweiten Internetsperre dringen weiterhin nur noch wenige Aufnahmen nach außen – Beobachtende befürchten, dass die Machthaber diese Situation brutal ausnutzen könnten.

Medienbericht: Mehr als 200 Tote

Das Zentrum für Menschenrechte in Iran (CHRI) mit Sitz in New York äußerte große Sorge, dass das Regime gewissermaßen im Schutz der anhaltenden Internetblockade dabei sein könnte, ein „Massaker“ zu verüben. Man habe glaubwürdige Augenzeugenberichte aus Krankenhäusern in Gebieten von Teheran, Maschhad und Karadsch, die mit Verletzten überfüllt seien, hieß es in einem Bericht.

Ein Arzt aus Teheran sagte dem US-Magazin Time, sechs Krankenhäuser in der iranischen Hauptstadt hätten zusammen mehr als 200 Todesfälle unter Demonstranten verzeichnet – die meisten seien demnach „durch scharfe Munition“ getötet worden. Unabhängig bestätigen lassen sich diese Zahlen jedoch nicht.Aktivisten zufolge sind bei den landesweiten Protesten bisher 51 Demonstrierende getötet worden, allerdings fehlten dabei noch Zahlen aus mehreren Großstädten vom Donnerstag und aus der vergangenen Nacht. Hunderte weitere Menschen sollen bei Konfrontationen mit den Sicherheitskräften verletzt worden sein, berichtete die Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo.

Ausgelöst wurden die Demonstrationen Ende Dezember durch die massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der landeseigenen Währung Rial. In Teheran gingen daraufhin wütende Händler spontan auf die Straße. Inzwischen fordern Demonstrierende landesweit ganz offen ein Ende der autoritären Staatsführung der Islamischen Republik – wie schon bei niedergeschlagenen Protesten in vergangenen Jahren.

Trump warnt iranische Regierung, Merz, Macron und Starmer „zutiefst besorgt“

US-Präsident Donald Trump wiederholte seine Warnung an die iranische Regierung, dass die USA eingreifen würden, falls wie in der Vergangenheit Menschen getötet werden: „Wir werden uns einmischen, wir werden sie sehr hart treffen, wo es wehtut.“ Damit sei allerdings kein Einsatz von US-amerikanischen Bodentruppen gemeint.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien forderten die iranische Staatsführung zum Gewaltverzicht auf. „Wir sind zutiefst besorgt über Berichte von Gewalt durch iranische Sicherheitskräfte und verurteilen die Tötung von Demonstranten auf das Schärfste“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer.

Die iranischen Behörden seien verantwortlich für den Schutz der eigenen Bevölkerung, sie müssten Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungen zulassen, ohne dass Angst vor Repressalien herrsche. Iran warf den drei Ländern in einer Reaktion vor, dass ihre Sorgen „heuchlerisch“ seien. „Wir verurteilen böswillige Einmischungen in Irans innere Angelegenheiten, die darauf abzielen, Gewalt zu provozieren“, hieß es dort.