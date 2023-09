Von Alex Rühle, Stockholm

Immer wieder nimmt Iran Bürger aus EU-Ländern gefangen und verurteilt sie zu langjährigen Haftstrafen oder auch zum Tode. Zuletzt wurde der Fall des schwedischen EU-Beamten Johan Floderus bekannt, der seit eineinhalb Jahren im berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis sitzt. Am Sonntagmittag ging Floderus' Familie mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, dass dieser mittlerweile in Hungerstreik getreten sei, weil er über 300 Tage in Einzelhaft verbracht habe und in einer Zelle sitze, in der permanent Licht brenne.