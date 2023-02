Von Paul-Anton Krüger, Teheran

Nicht mal das Regime in Iran scheint der eigenen Propaganda zu trauen. Über Nacht sind Bereitschaftspolizisten in schwarzer Kampfmontur an den wichtigen Plätzen in Teheran aufgezogen. Mit Sturmgewehren in der Hand stehen sie überall in der Hauptstadt herum, sie fahren auf Motorrädern durch die gesperrten Straßen, Tränengaspatronen aus Aluminium am Gürtel. Es ist der 44. Jahrestag der Islamischen Revolution - kein normaler Nationalfeiertag angesichts der Proteste, denen sich die Islamische Republik gegenübersieht seit dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini im Gewahrsam der Sittenpolizei vor fünf Monaten. Aber einer, der Normalität vermitteln soll.