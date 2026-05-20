Warum man ausgerechnet diesen Bock zum Friedensgärtner hatte machen wollen, bleibt das Geheimnis des Mossad und der CIA und damit von Benjamin Netanjahu und Donald Trump. The Atlantic, die New York Times und israelische Medien berichten jedenfalls, dass die Strategen des Iran-Kriegs auf der Suche nach einem geeigneten – und gesprächsbereiten – neuen Teheraner Staatsoberhaupt auf ihn kamen: Mahmud Ahmadinedschad.