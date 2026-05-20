Zum Hauptinhalt springen

USA und IsraelAhmadinedschad sollte wohl neues iranisches Staatsoberhaupt werden

Lesezeit: 2 Min.

Als Präsident eckte Mahmud Ahmadinedschad international an, wo er nur konnte. Dennoch kamen die Strategen des Iran-Kriegs auf der Suche nach einem neuen Staatsoberhaupt wohl auf ihn.
Als Präsident eckte Mahmud Ahmadinedschad international an, wo er nur konnte. Dennoch kamen die Strategen des Iran-Kriegs auf der Suche nach einem neuen Staatsoberhaupt wohl auf ihn. Ebrahim Noroozi

Sogar den Versuch, den unter Hausarrest stehenden Ex-Präsidenten freizubomben, soll es gegeben haben. Es bleibt das Geheimnis von Benjamin Netanjahu und Donald Trump, wie sie ausgerechnet auf diesen Mann kamen.

Von Tomas Avenarius

Warum man ausgerechnet diesen Bock zum Friedensgärtner hatte machen wollen, bleibt das Geheimnis des Mossad und der CIA und damit von Benjamin Netanjahu und Donald Trump. The Atlantic, die New York Times und israelische Medien berichten jedenfalls, dass die Strategen des Iran-Kriegs auf der Suche nach einem geeigneten – und gesprächsbereiten – neuen Teheraner Staatsoberhaupt auf ihn kamen: Mahmud Ahmadinedschad.

Zur SZ-Startseite

MeinungIran
:Das Regime beherrscht die Grausamkeit der Willkür

SZ PlusKommentar von Raphael Geiger
Portrait undefined Raphael Geiger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite