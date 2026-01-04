Seine Auftritte sind selten geworden, vielleicht, weil sein Überleben wichtiger ist als das, was er noch zu sagen hat. Würde Ali Chamenei sterben, Irans Oberster Führer seit 1989, ein 86 Jahre alter Mann, dann stünde sein Regime vor seiner größten Probe: Wer soll es führen, wer das islamistische System retten, das im Land schon lange keine Mehrheit mehr hat? Es ist zweifelhaft, ob dazu überhaupt jemand in der Lage wäre.