Der Himmel über Teheran war schwarz am Sonntag, während die Menschen auf die Entscheidung warteten, wen das Regime nun als Nachfolger von Ali Chamenei ausgewählt hat, des getöteten Obersten Führers. Seit einer Woche war das Land zumindest auf dem Papier führungslos. Das passierte zum ersten Mal, seit es die Islamische Republik gibt. Und es zeigt, in welcher Krise sich das Regime derzeit befindet.
Die Revolutionsgarde strebt zur Macht
In Iran ist Modschtaba Chamenei zum neuen geistlichen Oberhaupt der Islamischen Republik ernannt worden. Es ist eine Kampfansage an US-Präsident Trump, der bei der Auswahl des Nachfolgers hatte mitreden wollen.
Regimewechsel? Darauf zielten Trump und Israel allenfalls als „Nebenprodukt“ ihres Krieges ab, sagt der Politologe Aurel Croissant. Die Startbedingungen für eine Demokratie in Iran seien miserabel.
