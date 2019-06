10. Juni 2019, 13:57 Uhr Spannungen in der Golfregion Maas verteidigt Atomabkommen mit Iran

Bei seinem Besuch in Teheran hat Außenminister Heiko Maas für den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran geworben.

Zugleich dämpfte er Erwartungen Irans an finanzielle Hilfen für Verluste infolge neuer US-Sanktionen.

Die Lage in der Region sei "außerordentlich ernst", warnte Maas. Eine weitere Eskalation der Spannungen könne zu "militärischer Eskalation" führen.



Von Daniel Brössler , Teheran, und Paul-Anton Krüger

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat in Iran für den Erhalt des Atomabkommens mit Teheran geworben. "Wir stehen zu unseren Verpflichtungen", sagte Maas nach einem Treffen mit seinem Kollegen Mohammad Dschawad Zarif am Montag. "Dabei werden wir keine Wunder bewirken, aber wir bemühen uns nach Kräften, ein Scheitern abzuwenden." Maas dämpfte damit auch Erwartungen Teherans, wonach die Europäer Iran Ausgleich bieten sollen, für die schweren Verluste vor allem beim Export von Rohöl, die durch die neuen US-Sanktionen verursacht werden.

Iran hat dafür den anderen Parteien des Abkommens eine Frist bis 7. Juli Juli gesetzt. Neben Deutschland sind dies Frankreich, Großbritannien, China und Russland. Maas sagte weiter, er gehe davon aus, dass in "nicht allzu ferner Zukunft" ein Instex genannter Zahlungsmechanismus in Betrieb genommen werden könne, der es Unternehmen aus EU-Staaten ermöglichen soll, über eine Tauschbörse trotz der US-Sanktionen Handel mit Iran abzuwickeln. Klar ist jedoch, dass Großunternehmen, die Geschäftsinteressen in den USA haben, sich nicht dieses Vehikels bedienen werden. Maas deutete an, man werde in der EU über weitere Schritte reden, die Iran wirtschaftlich helfen. Zugleich bekräftigte er, dass Europa es nicht hinnehmen werde, wenn Iran Kernbestimmungen des Abkommens wie angedroht nicht mehr einhalten würde.

Die Lage in der Region sei "außerordentlich ernst"

Irans Außenminister Zarif sagte in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Maas: "Die USA haben uns einen wirtschaftlichen Krieg erklärt - einen Krieg, der für die ganze Region und die ganze Welt gefährlich werden kann." Er sei gegen die iranische Bevölkerung gerichtet, die von dem Abkommen eigentlich profitieren sollte. "Die Islamische Republik hat gezeigt, dass sie sich an internationale Vereinbarungen hält." Sie sei aber auch verpflichtet, die Rechte der eigenen Bevölkerung zu wahren. Er hoffe, dass die europäischen Partner nun Maßnahmen ergreifen, die das Atomabkommen bewahren.

Auf eine Annäherung der Positionen ließen die Äußerungen nicht schließen. "Wir hatten ernsthafte, deutliche und auch ziemlich lange Gespräche heute", sagte Zarif. Maas sprach von einem "offenen Austausch". Es sei wichtig, den Dialog zu führen. "Dafür ist jetzt der wichtige Zeitpunkt. Schließlich stehen wir an einer wichtigen Wegmarke", sagte er. Die Lage in der Region sei "außerordentlich ernst".

Eine weitere Eskalation der schon vorhandenen Spannungen könne zu "militärischer Eskalation" führen, warnte der Außenminister weiter, auch wenn niemand eine weitere Eskalation wolle. Das sei die Botschaft, die er von Gesprächen in der Region mitbringe. Maas hatte zuvor die Vereinigten Arabischen Emirate besucht und in Jordanien sowie der irakischen Hauptstadt Bagdad Station gemacht; er sollte am Nachmittag noch Irans Präsidenten Hassan Rohani treffen.

USA erwägen verstärkte Militärpräsenz in der Golfregion

Zarif lehnte Verhandlungen über Irans umstrittene Regionalpolitik oder das Raketenprogramm seines Landes ab, solange das Atomabkommen nicht erfüllt werde. Entsprechende Forderungen hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erhoben, aber auch die Emirate. Maas hatte in Abu Dhabi Irans Raketenrüstung als "problematisch" bezeichnet. Zarif sagte, man könne nicht erwarten, dass diejenigen sicher blieben, die den Wirtschaftskrieg der USA gegen sein Land unterstützten.

Die USA erwägen, ihre Militärpräsenz in der Golfregion nach den jüngsten Verstärkungen dauerhaft wieder auszubauen. Darüber gebe es Gespräche, sagte der Kommandeur des für die Region zuständigen Zentralkommandos des US-Militärs, General Frank McKenzie, dem Wall Street Journal. Die jüngsten Truppenverlegungen hätten Iran bewogen, seine Bedrohung von US-Interessen in der Region zu überdenken und hätten eine Stabilisierung gebracht. Eine dauerhafte Verstärkung der US-Truppen wäre eine Abkehr der unter Brack Obama eingeleiteten Politik eines graduellen Rückzugs aus der Region, die auch Präsident Donald Trump zuletzt noch angestrebt hatte.