Emirate: Großbrand nach iranischem Drohnenangriff

In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist Behördenangaben zufolge nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen ist ein Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira, wie das Medienbüro der Küstenstadt berichtete. Der Zivilschutz sei dabei, die Lage unter Kontrolle zu bringen.



Von iranischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für Angriffe auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Golfstaat war schon zu Kriegsbeginn unter den Golfstaaten besonders von iranischen Angriffen betroffen, mit denen Teheran seinerseits auf Angriffe der USA und Israels reagiert hatte. Seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und Iran am 8. April hatte Iran aber keine Ziele in den Golfstaaten mehr attackiert.



Zuvor hatten sich die Spannungen wieder deutlich verschärft. Irans Revolutionsgarde feuerten nach eigenen Angaben mehrere Raketen als Warnung in Richtung von US-Kriegsschiffen ab, die sich im Meer vor der Südküste befunden haben sollen. Die VAE warfen Iran vor, einen leeren Öltanker des staatlichen Energiekonzerns Adnoc in ‌der Straße von Hormus mit Drohnen attackiert zu haben.



Nach Berichten über die Zwischenfälle in der Straße von Hormus fing dann das Militär der Vereinigten Arabischen Emirate eigenen Angaben nach drei Raketen aus Iran ab. Eine weitere Rakete sei im Meer niedergegangen, hieß es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums. In mehreren Regionen des Landes sei die Flugabwehr zu hören gewesen. Zuvor war die Bevölkerung aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.