Weitere Verhandlungen möglicherweise noch diese Woche

In der kommenden Woche läuft die Waffenruhe zwischen Iran und den USA aus. Noch ist unklar, ob und wann es vorher noch einmal eine zweite Verhandlungsrunde geben soll. Aber es verdichten sich die Hinweise, dass noch diese Woche erneut eine US-Delegation zu Gesprächen nach Pakistan reisen wird. Unbestätigten Berichten zufolge steht der morgige Donnerstag als möglicher Termin für weitere Gespräche im Raum. Auch US-Präsident Donald Trump hatte vage Andeutungen gemacht. In Pakistan „könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren“, sagte er der New York Post am Telefon, ohne weitere Details zu nennen.



Trump selbst sieht den Krieg kurz vor dem Ende. „Ich glaube, er ist fast vorbei“, sagte er dem US-Fernsehsender Fox News. Er ergänzte: „Ich meine, ich sehe es so, dass er fast vorbei ist.“ Auszüge aus dem Interview wurden bereits im Vorfeld von Fox-Moderatorin Maria Bartiromo auf der Plattform X verbreitet.



CNN berichtet unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen, dass Vizepräsident J. D. Vance die Delegation erneut führen würde. Zudem könnten demnach auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner an den Gesprächen teilnehmen.