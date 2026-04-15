Keine konkreten Ergebnisse bei Gesprächen zwischen Israel und Libanon

Die ersten offiziellen bilateralen Gespräche zwischen Israel ​und dem Libanon sind am Dienstag ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Bei dem von US-Außenminister Marco Rubio in Washington ausgerichteten Treffen prallten die gegensätzlichen Interessen der beiden Nachbarstaaten aufeinander. Während die libanesische Seite bislang auf eine Waffenruhe pochte, schloss Israel dies bisher ​aus und forderte die Entwaffnung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz.



Der israelische Botschafter in den USA, Jechiel Leiter, zeigte sich nach dem mehr als zweistündigen ⁠Treffen zuversichtlich. Die libanesische Regierung habe deutlich gemacht, dass sie sich nicht länger von der Hisbollah "besetzen" lassen wolle, sagte er. Ob Israel im Gegenzug seine Angriffe auf das Nachbarland einstellen werde, ​ließ er ​offen.



Die libanesische Botschafterin Nada Moawad bezeichnete das Auftakttreffen als konstruktiv. Der ‌Nachrichtenagentur Reuters sagte sie, sie habe bei der Zusammenkunft ‌eine Feuerpause, die Rückkehr der Vertriebenen sowie Maßnahmen zur Linderung der humanitären Krise im Libanon gefordert. Der libanesische Präsident Joseph Aoun äußerte auf der Kurznachrichtenplattform X die Hoffnung, dass das Treffen ​den Anfang vom Ende ​des Leidens der libanesischen Bevölkerung markiere.



Das US-Außenministerium teilte mit, ​beide Seiten hätten "produktive Gespräche über Schritte zur Aufnahme direkter Verhandlungen" geführt. In der Erklärung wurden die jeweiligen Positionen dargelegt, von einer gemeinsamen Basis war jedoch nicht die Rede. "Alle Seiten kamen überein, zu einem beiderseits vereinbarten Zeitpunkt und ‌an einem beiderseits vereinbarten Ort direkte Verhandlungen aufzunehmen", hieß es in der Mitteilung weiter.