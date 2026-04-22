Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump verlängert Waffenruhe
Unterschiedliche Zeitpunkte zum Ende der Waffenruhe kursieren
Berichte: Abreise von Vance nach Pakistan verzögert sich
Trotz Waffenruhe wieder Zwischenfälle in Libanon
Trump: Will Waffenruhe nicht verlängern
Iran reagiert misstrauisch auf Trumps Verlängerung der Waffenruhe
In letzter Minute hatte US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe am Dienstagabend verlängert, aber nur einseitig. Iran reagiert darauf mit Misstrauen. Teheran habe keine Verlängerung der Waffenruhe erbeten, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Eine offizielle Position Irans werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Iran werde die für den globalen Ölmarkt wichtige Straße von Hormus nicht freigeben, solange die US-Blockade andauere, meldete Tasnim. Notfalls werde sie mit Gewalt durchbrochen, schrieb das Sprachrohr der mächtigen Revolutionsgarde. Außenminister Abbas Araghtschi hatte kurz vor Ablauf der Feuerpause auf X geschrieben: „Iranische Häfen zu blockieren, ist ein kriegerischer Akt und somit ein Verstoß gegen die Waffenruhe“.
Der Berater des Parlamentspräsidenten Ghalibaf argwöhnt, dass Trumps Verlängerung der Waffenruhe eine List sei, „Zeit für einen Überraschungsangriff zu gewinnen“. Es sei an der Zeit, dass Teheran die Initiative ergreife, schrieb Mohammadi auf X weiter. Ein Sprecher des iranischen Militärs schrieb auf der Plattform, man bleibe in „höchster Alarmbereitschaft“ und sei bereit, auf Bedrohungen oder Taten der Gegner „schnell und entschieden zu reagieren“.
Ein Kommandeur der Revolutionsgarden nannte laut der Agentur Fars Ölfelder und Raffinerien in benachbarten Golfstaaten als potenzielle Ziele, falls diese den USA und Israel weiterhin erlauben würden, „ihr Territorium zu nutzen“.
Es bleibt also unklar, ob sich Iran an die Waffenruhe Trumps gebunden fühlt. Gleiches gilt für Israel. Aus dem Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gab es zunächst keine Reaktion.
Iran werde die für den globalen Ölmarkt wichtige Straße von Hormus nicht freigeben, solange die US-Blockade andauere, meldete Tasnim. Notfalls werde sie mit Gewalt durchbrochen, schrieb das Sprachrohr der mächtigen Revolutionsgarde. Außenminister Abbas Araghtschi hatte kurz vor Ablauf der Feuerpause auf X geschrieben: „Iranische Häfen zu blockieren, ist ein kriegerischer Akt und somit ein Verstoß gegen die Waffenruhe“.
Der Berater des Parlamentspräsidenten Ghalibaf argwöhnt, dass Trumps Verlängerung der Waffenruhe eine List sei, „Zeit für einen Überraschungsangriff zu gewinnen“. Es sei an der Zeit, dass Teheran die Initiative ergreife, schrieb Mohammadi auf X weiter. Ein Sprecher des iranischen Militärs schrieb auf der Plattform, man bleibe in „höchster Alarmbereitschaft“ und sei bereit, auf Bedrohungen oder Taten der Gegner „schnell und entschieden zu reagieren“.
Ein Kommandeur der Revolutionsgarden nannte laut der Agentur Fars Ölfelder und Raffinerien in benachbarten Golfstaaten als potenzielle Ziele, falls diese den USA und Israel weiterhin erlauben würden, „ihr Territorium zu nutzen“.
Es bleibt also unklar, ob sich Iran an die Waffenruhe Trumps gebunden fühlt. Gleiches gilt für Israel. Aus dem Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gab es zunächst keine Reaktion.
Bericht über Beschuss von Containerschiff vor Oman
Die britische Seefahrtsbehörde UKMTO hat nach eigenen Angaben einen Bericht über einen Zwischenfall mit einem Containerschiff 15 Seemeilen nordöstlich vor der Küste des Oman erhalten. Demnach meldet der Schiffsführer, dass sich dem Schiff ein Kanonenboot der iranischen Revolutionsgarde genähert habe. Anschließend sei sein Schiff wiederholt beschossen worden. Dadurch seien schwere Schäden an der Brücke entstanden. Die gesamte Besatzung sei jedoch in Sicherheit. Es seien keine Brände oder Umweltschäden gemeldet worden.
Ölpreis bleibt trotz verlängerter Waffenruhe hoch
Trotz der von Donald Trump angekündigten Verlängerung der Waffenruhe mit Iran entspannen sich die Ölmärkte kaum. Brent-Rohöl kostete zeitweise erstmals seit einer Woche wieder mehr als 100 Dollar und liegt zuletzt bei 99 Dollar – ein Plus von knapp vier Prozent gegenüber dem Vortag. Eine Annäherung bei den Verhandlungen ist nicht in Sicht: Washington und Teheran konnten sich bislang nicht auf eine zweite Verhandlungsrunde einigen. Die USA halten zudem an ihrer Seeblockade fest, die Teheran als Hindernis für neue Gespräche wertet.
Nächster internationaler Gipfel zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus geplant
Großbritannien und Frankreich haben für Mittwoch einen Militärgipfel im britischen Militärhauptquartier Northwood in London einberufen, um die Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu planen. Mehr als 30 Länder nehmen an der zweitägigen Konferenz teil, die „militärische Pläne zur Wiedereröffnung der Meerenge vorantreiben“ soll, sobald die Bedingungen es erlauben.
London und Paris wollen einen neutralen Marineeinsatz organisieren, der sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt, um Handelsschiffe zu begleiten und zu sichern. Auch Deutschland erwägt einen Beitrag zur Minenräumung und Seeaufklärung.
Premierminister Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten bereits vergangene Woche in Paris einen Gipfel zu dem Thema abgehalten – einem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump, die Meerenge mit Gewalt zu öffnen, hatten sich beide widersetzt.
An der Pariser Konferenz nahmen neben europäischen Staaten auch Indien, China und die Türkei teil und forderten eine „sofortige, bedingungslose und vollständige Wiedereröffnung“ der Meerenge durch alle Parteien. Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne ist jedoch ein stabiles Waffenstillstandsabkommen zwischen den Kriegsparteien USA, Israel und Iran.
Lesen Sie hier, wie sich die Bundeswehr auf einen möglichen Einsatz vorbereitet:
London und Paris wollen einen neutralen Marineeinsatz organisieren, der sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt, um Handelsschiffe zu begleiten und zu sichern. Auch Deutschland erwägt einen Beitrag zur Minenräumung und Seeaufklärung.
Premierminister Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten bereits vergangene Woche in Paris einen Gipfel zu dem Thema abgehalten – einem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump, die Meerenge mit Gewalt zu öffnen, hatten sich beide widersetzt.
An der Pariser Konferenz nahmen neben europäischen Staaten auch Indien, China und die Türkei teil und forderten eine „sofortige, bedingungslose und vollständige Wiedereröffnung“ der Meerenge durch alle Parteien. Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne ist jedoch ein stabiles Waffenstillstandsabkommen zwischen den Kriegsparteien USA, Israel und Iran.
Lesen Sie hier, wie sich die Bundeswehr auf einen möglichen Einsatz vorbereitet:
US-Finanzminister: Blockade trifft Irans Wirtschaft ins Mark
US-Finanzminister Scott Bessent hat erklärt, die anhaltende Seeblockade treffe Irans wichtigste Einnahmequellen direkt. Die Öllager auf der Insel Charg im Persischen Golf würden in wenigen Tagen voll sein, weshalb die Ölfelder stillgelegt werden müssten, schreibt Bessent auf X. „Die Beschränkung des iranischen Seehandels zielt direkt auf die wichtigsten Einnahmequellen des Regimes ab.“
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mitgeteilt, die Waffenruhe mit Iran zu verlängern – an der Seeblockade will er jedoch festhalten. Sie betrifft Schiffe, die aus iranischen Häfen kommen oder diese ansteuern. Die Insel Charg gilt als logistisches Rückgrat für Irans Exportwirtschaft.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mitgeteilt, die Waffenruhe mit Iran zu verlängern – an der Seeblockade will er jedoch festhalten. Sie betrifft Schiffe, die aus iranischen Häfen kommen oder diese ansteuern. Die Insel Charg gilt als logistisches Rückgrat für Irans Exportwirtschaft.
Berater des iranischen Regimes: Verlängerung der Waffenruhe bedeutet nichts
Die von Trump angekündigte Verlängerung der Waffenruhe „bedeutet nichts“, schreibt Mahdi Mohammadi, ein Berater des iranischen Parlamentssprechers, in einem Post auf X.
In dem Post heißt es weiter: „Die Verliererseite kann keine Bedingungen vorschreiben.“ Dass die USA die Blockade der Straße von Hormus aufrechterhalten wollten, unterscheide sich nicht von Bombardierung. Entsprechend müsse eine militärische Antwort folgen.
Außerdem gehe das iranische Regime davon aus, dass die Verlängerung der Waffenruhe ein Täuschungsmanöver sei, um einen Überraschungsangriff vorzubereiten. „Die Zeit ist gekommen, dass Iran die Initiative ergreift“, so Mohammadi.
In dem Post heißt es weiter: „Die Verliererseite kann keine Bedingungen vorschreiben.“ Dass die USA die Blockade der Straße von Hormus aufrechterhalten wollten, unterscheide sich nicht von Bombardierung. Entsprechend müsse eine militärische Antwort folgen.
Außerdem gehe das iranische Regime davon aus, dass die Verlängerung der Waffenruhe ein Täuschungsmanöver sei, um einen Überraschungsangriff vorzubereiten. „Die Zeit ist gekommen, dass Iran die Initiative ergreift“, so Mohammadi.
Mahdi Mohammadi on Twitter / X
تمدید آتش بس از جانب ترامپ هیچ معنایی ندارد. طرف بازنده نمی تواند شرایط تعیین کند. تداوم محاصره تفاوتی با بمباران ندارد و باید به آن پاسخ نظامی داد. ضمن اینکه تمدید آتش بس از جانب ترامپ قطعا به معنای خرید زمان به منظور ضربه غافلگیرانه است. زمان ابتکار عمل ایران است.— Mahdi Mohammadi (@mmohammadii61) April 21, 2026
x.com
Trump verlängert Waffenruhe
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Waffenruhe mit Iran zu verlängern, jedoch auch die Blockade iranischer Häfen aufrechtzuerhalten. Das schrieb er auf Truth Social. Als Begründung nannte er, dass Iran gerade keine einheitlich sprechende Führungsebene habe. Daher seien die USA von Pakistan gebeten worden, ihre Angriffe auf das Land weiterhin auszusetzen, bis Iran verhandlungsfähig sei und ein abgestimmtes Angebot vorlege.
„Ich habe daher unser Militär angewiesen, die Blockade fortzusetzen und in jeder anderen Hinsicht bereit und handlungsfähig zu bleiben, und werde daher den Waffenstillstand so lange verlängern, bis ihr Vorschlag vorgelegt und die Gespräche – in welcher Form auch immer – abgeschlossen sind“, so Trump.
„Ich habe daher unser Militär angewiesen, die Blockade fortzusetzen und in jeder anderen Hinsicht bereit und handlungsfähig zu bleiben, und werde daher den Waffenstillstand so lange verlängern, bis ihr Vorschlag vorgelegt und die Gespräche – in welcher Form auch immer – abgeschlossen sind“, so Trump.
Gleichzeitig berichteten iranische Medien, dass die Absage Irans an die für Mittwoch angesetzten Verhandlungen in Pakistan endgültig seien. Es ist zunächst unklar, ob diese Berichte mit Trumps Verlängerung der Waffenruhe nun überholt sind.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
STATEMENT OF PRESIDENT DONALD J. TRUMP:Based on the fact that the Government of Iran is seriously fractured, not unexpectedly so and, upon the request of Field Marshal Asim Munir, and Prime Minister Shehbaz Sharif, of Pakistan, we have been asked to hold our Attack on the Country of Iran until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal. I have therefore directed our Military to continue the Blockade and, in all other respects, remain ready and able, and will therefore extend the Ceasefire until such time as their proposal is submitted, and discussions are concluded, one way or the other. President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Unterschiedliche Zeitpunkte zum Ende der Waffenruhe kursieren
Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen Iran und den USA gibt es unterschiedliche Aussagen über die Dauer derselbigen. Nach pakistanischen Angaben läuft die Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien eher ab als gedacht. Sie ende am Mittwoch um „4.50 am PST“, hieß es in einer Mitteilung des pakistanischen Informationsministers Attaullah Tarar auf X. Eine Umrechnung der Pakistan Standard Time (PST) ergibt 1:50 Uhr am Mittwochmorgen deutscher Zeit als Auslaufen der Waffenruhe – sehr viel eher als bisher angenommen.
US-Präsident Donald Trump hatte die zweiwöchige Waffenruhe nach Mitternacht deutscher Zeit am 8. April, einem Mittwoch, verkündet. Zuletzt benannte Trump 20 Uhr US-Ostküstenzeit (Donnerstag 2 Uhr deutscher Zeit) als das Ende der Feuerpause.
Attaullah Tarar machte keine Angaben darüber, woher die Angaben über den Zeitpunkt des Endes der Waffenruhe stammten. In der Mitteilung schrieb der Minister weiter, Pakistan sei mit der iranischen Seite durchgehend in Kontakt und bemühe sich um Diplomatie und Dialog. Eine Teilnahme der iranischen Delegation an Verhandlungen vor Ende der Waffenruhe sei „kritisch“.
US-Präsident Donald Trump hatte die zweiwöchige Waffenruhe nach Mitternacht deutscher Zeit am 8. April, einem Mittwoch, verkündet. Zuletzt benannte Trump 20 Uhr US-Ostküstenzeit (Donnerstag 2 Uhr deutscher Zeit) als das Ende der Feuerpause.
Attaullah Tarar machte keine Angaben darüber, woher die Angaben über den Zeitpunkt des Endes der Waffenruhe stammten. In der Mitteilung schrieb der Minister weiter, Pakistan sei mit der iranischen Seite durchgehend in Kontakt und bemühe sich um Diplomatie und Dialog. Eine Teilnahme der iranischen Delegation an Verhandlungen vor Ende der Waffenruhe sei „kritisch“.
Attaullah Tarar on Twitter / X
The situation as it stands at 1930 PST 1. Formal response from Iranian side about confirmation of delegation to attend Islamabad Peace Talks is still awaited.2. Pakistan as the mediator is in constant touch with Iranians and pursuing the path of diplomacy and dialogue.3.…— Attaullah Tarar (@TararAttaullah) April 21, 2026
x.com
Berichte: Abreise von Vance nach Pakistan verzögert sich
Vor einer möglichen zweiten Verhandlungsrunde mit Iran in Pakistan verzögert sich US-Medienberichten zufolge die Abreise der US-Delegation um Vizepräsident J. D. Vance. Er hätte eigentlich am Morgen (Ortszeit Washington) zu einer möglichen weiteren Verhandlungsrunde mit Iran aufbrechen sollen, berichteten die New York Times und der Sender CNN am Mittag. Stattdessen befinde sich Vance aber noch in Washington, um an weiteren politischen Besprechungen im Weißen Haus teilzunehmen, hieß es unter Berufung auf einen Regierungsbeamten.
Axios-Reporter Barak Ravid schrieb auf der Plattform X, dass sich auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner noch in den USA befänden. Das Flugzeug, das sie am Vormittag von Miami nach Pakistan hätte bringen sollen, sei erst am Mittag abgehoben - und hätte sich auf den Weg nach Washington gemacht. Dort trafen laut CNN auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und US-Außenminister Marco Rubio im Weißen Haus ein.
Die New York Times berichtete unter Berufung auf einen US-Beamten, dass die Reise von Vance nach Pakistan vorerst gestoppt worden sei, nachdem Teheran nicht auf Verhandlungspositionen der USA reagiert habe. Ohne eine Antwort aus Iran sei der diplomatische Prozess faktisch unterbrochen, auch wenn die Reise nicht abgesagt worden sei, zitierte die Zeitung den Beamten. Die Reise könnte jederzeit wieder angesetzt werden, falls Iran in einer Weise reagiere, die Trump für akzeptabel halte.
Am Abend äußerte sich Teheran direkt zu möglichen Friedensverhandlungen mit den USA. „Die jetzige Situation ist nicht auf eine Unentschlossenheit oder Verzögerungstaktik Irans zurückzuführen, sondern auf widersprüchliche Botschaften, unklare Verhaltensmuster und inakzeptable Handlungen der USA“, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai in einem Interview des Staatssenders Irib.
Axios-Reporter Barak Ravid schrieb auf der Plattform X, dass sich auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner noch in den USA befänden. Das Flugzeug, das sie am Vormittag von Miami nach Pakistan hätte bringen sollen, sei erst am Mittag abgehoben - und hätte sich auf den Weg nach Washington gemacht. Dort trafen laut CNN auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und US-Außenminister Marco Rubio im Weißen Haus ein.
Die New York Times berichtete unter Berufung auf einen US-Beamten, dass die Reise von Vance nach Pakistan vorerst gestoppt worden sei, nachdem Teheran nicht auf Verhandlungspositionen der USA reagiert habe. Ohne eine Antwort aus Iran sei der diplomatische Prozess faktisch unterbrochen, auch wenn die Reise nicht abgesagt worden sei, zitierte die Zeitung den Beamten. Die Reise könnte jederzeit wieder angesetzt werden, falls Iran in einer Weise reagiere, die Trump für akzeptabel halte.
Am Abend äußerte sich Teheran direkt zu möglichen Friedensverhandlungen mit den USA. „Die jetzige Situation ist nicht auf eine Unentschlossenheit oder Verzögerungstaktik Irans zurückzuführen, sondern auf widersprüchliche Botschaften, unklare Verhaltensmuster und inakzeptable Handlungen der USA“, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai in einem Interview des Staatssenders Irib.
Neuer Vorstoß für Israel-Sanktionen in der EU gescheitert
In der EU ist ein neuer Vorstoß für Sanktionen gegen Israel gescheitert. EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas erklärte nach einem Außenministertreffen in Luxemburg, es gebe nicht die erforderlichen Mehrheiten für Handelsbeschränkungen oder andere vorgeschlagene Maßnahmen. Dafür müssten Mitgliedstaaten ihre Position ändern.
Bei dem EU-Treffen hatte sich zuvor unter anderem der deutsche Außenminister Johann Wadephul klar gegen Vorschläge für weitreichende Israel-Sanktionen der EU ausgesprochen. Maßnahmen wie das Streichen von Freihandelsvorteilen halte man „für unangebracht“, sagte der CDU-Politiker. Dies bedeute allerdings nicht, dass man nicht mit Israel über kritische Fragen sprechen müsse. Als Beispiele nannte Wadephul die Einführung der Todesstrafe und Gewalttaten israelischer Siedler im besetzten Westjordanland. „Ich erwarte, dass die israelische Regierung insgesamt dieser Siedlergewalt klarer, fester und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegentritt“, sagte er. Es dürfe auch keine Annexion im Westjordanland geben.
Länder wie Spanien, Belgien und Irland warben hingegen eindringlich für ein schärferes Vorgehen der EU gegen Israel und plädierten für die bereits im vergangenen Jahr diskutierte Streichung von Freihandelsvorteilen. Die Europäische Union verliere ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie nicht in der Lage sei, Israel zu sagen, dass es einen Kurswechsel brauche, sagte der spanische Außenminister José Manuel Albares. Die Lage habe sich zuletzt weiter verschlechtert.
Bei dem EU-Treffen hatte sich zuvor unter anderem der deutsche Außenminister Johann Wadephul klar gegen Vorschläge für weitreichende Israel-Sanktionen der EU ausgesprochen. Maßnahmen wie das Streichen von Freihandelsvorteilen halte man „für unangebracht“, sagte der CDU-Politiker. Dies bedeute allerdings nicht, dass man nicht mit Israel über kritische Fragen sprechen müsse. Als Beispiele nannte Wadephul die Einführung der Todesstrafe und Gewalttaten israelischer Siedler im besetzten Westjordanland. „Ich erwarte, dass die israelische Regierung insgesamt dieser Siedlergewalt klarer, fester und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegentritt“, sagte er. Es dürfe auch keine Annexion im Westjordanland geben.
Länder wie Spanien, Belgien und Irland warben hingegen eindringlich für ein schärferes Vorgehen der EU gegen Israel und plädierten für die bereits im vergangenen Jahr diskutierte Streichung von Freihandelsvorteilen. Die Europäische Union verliere ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie nicht in der Lage sei, Israel zu sagen, dass es einen Kurswechsel brauche, sagte der spanische Außenminister José Manuel Albares. Die Lage habe sich zuletzt weiter verschlechtert.
Konkret prangerte Albares Verletzungen der Waffenruhe in Gaza sowie die Ausweitung illegaler Siedlungen im Westjordanland an. Israels Vorgehen in Libanon bezeichnete er als einen „Invasionskrieg unter Verletzung des Völkerrechts mit unterschiedslosen Bombardierungen“.
Als möglichen Kompromiss im EU-internen Streit über mögliche Sanktionen gegen Israel schlugen Frankreich und Schweden vor, die Einfuhr von Produkten aus illegalen israelischen Siedlungen in den Palästinensergebieten zu beschränken. Dazu sollen zum Beispiel Zölle und Einfuhrkontrollen geprüft werden.
Auch dieser Vorstoß wird nach Angaben von Kallas allerdings bislang nicht von ausreichend vielen Mitgliedstaaten unterstützt. Für Handelsmaßnahmen ist in der EU eine sogenannte qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten nötig. Das heißt, 15 der 27 EU-Staaten müssten zustimmen und diese müssten zusammen auch mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU repräsentieren. Für die ebenfalls diskutierte vollständige Aussetzung des Partnerschaftsabkommens zwischen der EU und Israel bräuchte es sogar Einstimmigkeit.
Als möglichen Kompromiss im EU-internen Streit über mögliche Sanktionen gegen Israel schlugen Frankreich und Schweden vor, die Einfuhr von Produkten aus illegalen israelischen Siedlungen in den Palästinensergebieten zu beschränken. Dazu sollen zum Beispiel Zölle und Einfuhrkontrollen geprüft werden.
Auch dieser Vorstoß wird nach Angaben von Kallas allerdings bislang nicht von ausreichend vielen Mitgliedstaaten unterstützt. Für Handelsmaßnahmen ist in der EU eine sogenannte qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten nötig. Das heißt, 15 der 27 EU-Staaten müssten zustimmen und diese müssten zusammen auch mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU repräsentieren. Für die ebenfalls diskutierte vollständige Aussetzung des Partnerschaftsabkommens zwischen der EU und Israel bräuchte es sogar Einstimmigkeit.
Trotz Waffenruhe wieder Zwischenfälle in Libanon
Trotz der in Libanon geltenden Waffenruhe zwischen proiranischer Hisbollah-Miliz und Israel hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge Personen dort angegriffen. Diese hätten von Israel kontrolliertes Gebiet betreten und eine unmittelbare Bedrohung für israelische Soldaten dargestellt, teilte das Militär am Abend mit. Damit hätten sie gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen.
Auch aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, zwei libanesische Männer hätten sich auf verdächtige Weise einer Gegend im Süden des Landes genähert, die Zivilisten derzeit nicht betreten dürften. In der Nacht zum Freitag war eine zehntägige Waffenruhe im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel in Kraft getreten. Seitdem gibt es aber immer wieder Zwischenfällen in Libanon.
In einer Erklärung des israelischen Militärs hieß es weiter, dass es zwei ähnliche Vorfälle auch am Montag gegeben habe. „In all diesen Fällen hat die israelische Luftwaffe die Terroristen angegriffen, um die Bedrohung zu beseitigen.“ Ob es dabei letztlich Verletzte oder gar Tote gab, wurde zunächst nicht mitgeteilt.
Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es weiter, Israels Armee habe außerdem zwei Raketen auf eine Gegend im Süden des Landes gefeuert. Zudem gab es demnach israelischen Artilleriebeschuss auf einen weiteren Ort im Südlibanon. Das israelische Militär äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu beiden Vorfällen. In der aktuellen Waffenruhe-Vereinbarung heißt es, Israel solle zwar „offensive“ Einsätze gegen Ziele in Libanon unterlassen. Das Land darf sich demnach aber gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe verteidigen.
Auch aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, zwei libanesische Männer hätten sich auf verdächtige Weise einer Gegend im Süden des Landes genähert, die Zivilisten derzeit nicht betreten dürften. In der Nacht zum Freitag war eine zehntägige Waffenruhe im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel in Kraft getreten. Seitdem gibt es aber immer wieder Zwischenfällen in Libanon.
In einer Erklärung des israelischen Militärs hieß es weiter, dass es zwei ähnliche Vorfälle auch am Montag gegeben habe. „In all diesen Fällen hat die israelische Luftwaffe die Terroristen angegriffen, um die Bedrohung zu beseitigen.“ Ob es dabei letztlich Verletzte oder gar Tote gab, wurde zunächst nicht mitgeteilt.
Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es weiter, Israels Armee habe außerdem zwei Raketen auf eine Gegend im Süden des Landes gefeuert. Zudem gab es demnach israelischen Artilleriebeschuss auf einen weiteren Ort im Südlibanon. Das israelische Militär äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu beiden Vorfällen. In der aktuellen Waffenruhe-Vereinbarung heißt es, Israel solle zwar „offensive“ Einsätze gegen Ziele in Libanon unterlassen. Das Land darf sich demnach aber gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe verteidigen.
Jesus-Figur in Libanon beschädigt: Strafe für israelischen Soldaten
Ein Militärgericht in Israel hat 30 Tage Haft für zwei Soldaten wegen der Beschädigung eines christlichen Symbols in Südlibanon angeordnet. Betroffen ist der Soldat, der die Figur von Jesus Christus beschädigt hat, sowie derjenige, der die Tat fotografiert hat, wie das israelische Militär mitteilte. Beide dürfen demnach auch nicht mehr an Kampfeinsätzen beteiligt werden. Israels Armee teilte weiter mit, sie habe die beschädigte Statue in enger Abstimmung mit der lokalen Bevölkerung des Orts Debel im nördlichen Nachbarland ersetzt und wieder aufgestellt. Auf Aufnahmen ist zu erkennen, dass die neue Figur anders aussieht als die beschädigte.
Laut Armeeangaben wurden sechs weitere Soldaten wegen des Vorfalls zu Gesprächen geladen, die zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden sollen. Anschließend sollen demnach Maßnahmen für sie festgelegt werden. Alle sechs seien vor Ort gewesen und hätten nichts gegen die Beschädigung der Statue unternommen oder den Vorfall gemeldet.
Am Sonntag hatte Israels Armee ein Foto veröffentlicht, das zeigt, wie ein Soldat mit einem Hammer auf eine von einem Holzkreuz gefallene Jesus-Figur einschlägt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich „fassungslos“, Außenminister Gideon Saar entschuldigte sich bei allen Christen, deren Gefühle verletzt worden seien.
Laut Armeeangaben wurden sechs weitere Soldaten wegen des Vorfalls zu Gesprächen geladen, die zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden sollen. Anschließend sollen demnach Maßnahmen für sie festgelegt werden. Alle sechs seien vor Ort gewesen und hätten nichts gegen die Beschädigung der Statue unternommen oder den Vorfall gemeldet.
Am Sonntag hatte Israels Armee ein Foto veröffentlicht, das zeigt, wie ein Soldat mit einem Hammer auf eine von einem Holzkreuz gefallene Jesus-Figur einschlägt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich „fassungslos“, Außenminister Gideon Saar entschuldigte sich bei allen Christen, deren Gefühle verletzt worden seien.
Das Foto, welches die Beschädigung der Statue zeigt. Social Media via REUTERS
Trump: Will Waffenruhe nicht verlängern
US-Präsident Donald Trump erklärt, er wolle die Waffenruhe mit Iran nicht verlängern. „Ich will das nicht tun. Wir haben nicht so viel Zeit“, sagte Trump dem Sender CNBC. Er droht Iran mit neuen Angriffen. Die USA befänden sich in einer starken Verhandlungsposition und würden am Ende ein sehr gutes Abkommen erzielen, erklärte Trump. Sollte es jedoch nicht bald eine Einigung mit der Regierung in Teheran geben, würden die USA ihre Angriffe wieder aufnehmen. „Ich gehe davon aus, dass wir bombardieren werden, da dies die bessere Ausgangshaltung ist“, sagte Trump. Das US-Militär stehe bereit und brenne auf einen Einsatz.
Trump bekräftigte dabei auch, dass die USA ihre Seeblockade iranischer Häfen erst aufheben würden, wenn es ein „finales Abkommen“ gebe. Die Waffenruhe sei gut gewesen, weil die USA währenddessen ihre Munitionsvorräte wieder aufgefüllt hätten. Die US-Streitkräfte seien bereit wieder anzugreifen, betonte er. Auch Iran habe seine Munitionsvorräte wahrscheinlich „ein bisschen“ aufgefüllt, sagte Trump.
Gegenwärtigen Angaben zufolge läuft die seit zwei Wochen bestehende Waffenruhe am Mittwoch um 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit (Donnerstag 02.00 Uhr MESZ) ab. Ob es weitere Friedensgespräche in letzter Minute gibt, ist noch unklar. Die US-Regierung hatte sich zuversichtlich geäußert, dass entsprechende Verhandlungen in Pakistan stattfinden werden. Ein ranghoher iranischer Vertreter sagte, Teheran erwäge eine Teilnahme.
Trump bekräftigte dabei auch, dass die USA ihre Seeblockade iranischer Häfen erst aufheben würden, wenn es ein „finales Abkommen“ gebe. Die Waffenruhe sei gut gewesen, weil die USA währenddessen ihre Munitionsvorräte wieder aufgefüllt hätten. Die US-Streitkräfte seien bereit wieder anzugreifen, betonte er. Auch Iran habe seine Munitionsvorräte wahrscheinlich „ein bisschen“ aufgefüllt, sagte Trump.
Gegenwärtigen Angaben zufolge läuft die seit zwei Wochen bestehende Waffenruhe am Mittwoch um 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit (Donnerstag 02.00 Uhr MESZ) ab. Ob es weitere Friedensgespräche in letzter Minute gibt, ist noch unklar. Die US-Regierung hatte sich zuversichtlich geäußert, dass entsprechende Verhandlungen in Pakistan stattfinden werden. Ein ranghoher iranischer Vertreter sagte, Teheran erwäge eine Teilnahme.
Hormus-Blockade: Rund 800 Schiffe stecken im Persischen Golf fest
Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) arbeitet weiter an einem Evakuierungsplan für Hunderte Schiffe, die seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf Iran vor mehr als sieben Wochen im Persischen Golf feststecken.
Zu den Details des Evakuierungsplans gehört eine Reihenfolge für die Ausfahrt der Schiffe, abhängig davon, wie lange die Besatzungen bereits festsitzen. „Es geht um die Seeleute. Es geht um die Menschen“, sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez am Dienstag am Rande der Singapore Maritime Week. „Wenn wir anfangen, auf Fracht, Werte oder Rohstoffe zu schauen, wird das nicht funktionieren. Die Entscheidung des Rates ist sehr klar: Es handelt sich um einen humanitären Korridor, um die Seeleute aus der Region zu evakuieren.“
Der Plan könne erst umgesetzt werden, wenn es klare Zeichen für eine Deeskalation gebe, erklärte Dominguez Zudem müsse die UN-Organisation prüfen, ob im Seegebiet Minen gelegt wurden, bevor Schiffe die Meerenge passieren können. Drohungen und Angriffe aus Teheran haben viele Reeder davon abgehalten, die Passage zu wagen.
Zu den Details des Evakuierungsplans gehört eine Reihenfolge für die Ausfahrt der Schiffe, abhängig davon, wie lange die Besatzungen bereits festsitzen. „Es geht um die Seeleute. Es geht um die Menschen“, sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez am Dienstag am Rande der Singapore Maritime Week. „Wenn wir anfangen, auf Fracht, Werte oder Rohstoffe zu schauen, wird das nicht funktionieren. Die Entscheidung des Rates ist sehr klar: Es handelt sich um einen humanitären Korridor, um die Seeleute aus der Region zu evakuieren.“
Der Plan könne erst umgesetzt werden, wenn es klare Zeichen für eine Deeskalation gebe, erklärte Dominguez Zudem müsse die UN-Organisation prüfen, ob im Seegebiet Minen gelegt wurden, bevor Schiffe die Meerenge passieren können. Drohungen und Angriffe aus Teheran haben viele Reeder davon abgehalten, die Passage zu wagen.
Schiffe und Tanker in der Straße von Hormus, vor der Küste von Musandam, Oman. REUTERS
Libanon pocht auf Abzugs Israels und droht mit Konsequenzen
Der libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri warnt Israel vor Konsequenzen, sollte sich seine Armee nicht aus dem Süden des Landes zurückziehen. Wenn Israel seine Besatzung aufrechterhalte, werde es "jeden Tag den Geruch des Widerstands riechen", sagt der Verbündete der Hisbollah-Miliz der Zeitung Al-Dschumhurija. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz pocht unterdessen auf die Entwaffnung der Hisbollah. Sollte die libanesische Regierung dies nicht umsetzen, werde das israelische Militär seine Einsätze fortsetzen. Derzeit gilt eine Waffenruhe.