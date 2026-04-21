Größter Preisanstieg bei Öl in der Geschichte

Der Iran-Krieg und die Schließung der Straße von Hormus haben den Ölmarkt massiv beeinflusst. In ihrem am Montagmorgen veröffentlichten Ölreport schreibt die in Paris ansässige Internationale Energieagentur (IEA), dass es noch nie in der Geschichte so große Versorgungsengpässe gegeben hat. Das weltweite Ölangebot brach im März um 10,1 Millionen Barrel auf 97 Millionen Barrel pro Tag ein. Die Produktion in den Opec-Staaten sank im Monatsvergleich um 9,4 Millionen Barrel. Deshalb wurde auf Ölreserven zurückgegriffen, die im März global um 85 Millionen Barrel sanken.



All das merkten die Verbraucher vor allem durch einen massiven Anstieg der Preise. „Die Ölpreise verzeichneten im März nach dem schwersten Ölangebotsschock der Geschichte ihren größten monatlichen Anstieg aller Zeiten“, heißt es in dem IEA-Bericht. Die Rohölpreise pro Barrel hätten sich im Vergleich zum Vorkriegsniveau mehr als verdoppelt.



Es wird mit einem längerfristigen Rückgang der Ölnachfrage gerechnet. Die IEA-Prognosen gehen von einer Reduktion um 1,5 Millionen Barrel pro Tag im zweiten Quartal 2026 aus – das wäre die stärkste seit Beginn der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehenden Einbruch des Kraftstoffverbrauchs. Bisher sind die größten Einbrüche im Ölverbrauch im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum zu verzeichnen. Der Nachfrageeinbruch wird sich jedoch aufgrund anhaltender Knappheit und höherer Preise weiter ausbreiten, prognostiziert die IEA.