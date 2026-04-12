Pakistan ruft dazu auf, die Waffenruhe weiterhin einzuhalten

US-Vizepräsident J. D. Vance und seine Delegation sitzen schon im Flugzeug zurück von den erfolglosen Verhandlungen in Islamabad, als sich auch die Ausrichter der Gespräche äußern. Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar warnt die USA und Iran eindringlich, an ihrer Verpflichtung zur Waffenruhe festzuhalten, um einen „dauerhaften Frieden“ zu erreichen. Dar dankte den Delegationen, dass sie dem Aufruf des Landes zu Friedensgesprächen gefolgt seien.



Das Außenministerium in Teheran bestätigt, man habe sich mit der US-Delegation in einigen Punkten verständigt. Nur in zwei Fragen habe es unterschiedliche Ansichten gegeben. Ein Sprecher des Ministeriums berichtet zudem von einer „Atmosphäre des Misstrauens“ bei den Verhandlungen. Dass beide Seiten in nur einer Gesprächsrunde zu einer Einigung hätten kommen können, sei deshalb gar nicht zu erwarten gewesen. Auch im iranischen Staatsfernsehen war am Sonntagmorgen die Rede davon, die Friedensverhandlungen mit den USA würden in einer Woche fortgesetzt.



J. D. Vance ließ weitere Gespräche vor seiner Abreise unerwähnt. Er sprach vom „besten und letzten Angebot“ der USA. Wie es nun weitergehe, liege in den Händen der Iraner.